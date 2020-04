Del Val: “Mi general, si se somete a esa felonía que pone en entredicho a la Guardia Civil, debería dimitir"

La fotografía con la que cada mañana Luis del Val nos enmarca la realidad de lo que vivimos cada día en ‘Herrera en COPE’.

Mi general, don José Manuel Santiago, le confieso que, al comenzar a escribir este comentario, he sentido una punzada de regreso a los días de mi juventud, pero poco grata. Y es que, mi general, usted sabe mucho más de la Guardia Civil que yo, pero tengo más edad, y le aseguro que sé muy bien de lo que hablo, porque escribí mucho durante la Dictadura.

TE INTERESA

La Guardia Civil sí ordenó investigar bulos que generaran "desafección" al Gobierno

ESCUCHA LA FOTOGRAFÍA DE LUIS DEL VAL EN 'HERRERA EN COPE'

Mi general, usted corre el peligro de que la anécdota oculte la categoría, y su brillante hoja de servicios quede olvidada, y sólo se hable de usted por el día en que dijo que la Guardia Civil se dedicaba a “minimizar las críticas a la labor del Gobierno”. Al gran pintor Juan Augusto Dominique Ingres, autor del magnífico cuadro de “La Gran Odalisca” -que se puede contemplar en el museo del Louvre, cuando vuelva a abrir- la mayoría de la gente le recuerda como un tipo que tocaba el violín, que es como si a Rafael Nadal, si fuera aficionado al parchís, se le recordara como “el parchís de Nadal”.

Vídeo

LEER MÁS

Un exdirector General de la Guardia Civil explota tras las palabras del jefe de la Benemérita: "Inaceptable"

La Guardia Civil excusa a su jefe, pero la aclaración incendia aún más las redes: "No hay modo de blanquearla"

DEL VAL ALABA A LA GUARDIA GUARDIA CIVIL

Si está usted de acuerdo, en que la Guardia Civil debe dedicarse a investigar por las redes quién, o quiénes, critican la labor del Gobierno en sus medidas contra la pandemia, debe dimitir de manera inmediata, porque la Guardia Civil, esa Guardia Civil que yo admiro, que se juega la vida, que está en primera línea de cualquier catástrofe, que cumple con honor proteger a los ciudadanos, por una paga que siempre se me antojó escasa, no se merece que mandos como usted la pongan a trabajar de mamporreros de la propaganda. Porque usted debe lealtad al Gobierno, y este es un Gobierno legítimo, pero no puede poner a la Guardia Civil de criada de una determinada ideología de quienes confunden el Gobierno con el Estado.

"La Guardia Civil que yo admiro es la que cumple con honor proteger a los ciudadanos"

El Gobierno es Estado, sí, pero también lo es la Guardia Civil, y el Parlamento, y el Registro de la Propiedad de cualquier provincia, y las alcaldías, y los aviones de combate, y el cuerpo de funcionarios, entre los cuales se encuentra usted, pero el Gobierno no es el Estado. Dicho con todos los respetos, mi general, si está de acuerdo en esa labor de asesores de publicidad, debe dimitir. Y, si no es así, y le han dado un papel escrito, en el que eso consta, y usted se somete a esa felonía que pone en entredicho la labor de un Cuerpo centenario, y no protesta, ni dice nada, y calla, y otorga, mientras amplios sectores de la Guardia Civil de siempre piden su dimisión, debería usted dimitir, a no ser que prefiera que amplios sectores de este país al que usted, hasta ahora, ha servido con tanta lealtad, piensen -cómo pienso yo- que ha podido confundir la obediencia debida con la prevaricación. Y no se fíe de los aplausos de don Fernando Simón, porque lo indecente no es criticar, lo indecente, en una Democracia, es censurar y silenciar, como si estuviéramos en una Dictadura, las preguntas que los periodistas le dirigieron a usted. Entérese de eso, mi general, porque eso es una indecencia. Dicho, sea, mi general, con todos los respetos, y por el honor y la limpia trayectoria de una Guardia Civil que no se merece la más mínima sospecha.

Audio

TE INTERESA

Luis del Val: “La acción es que se suben los impuestos, crujiendo a las clases medias y empobreciendo el país”