Un ex Director General de la Guardia Civil explota tras las palabras del jefe de la Benemérita: "Inaceptable"

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad este domingo. Su participación en la rueda de prensa diaria para conocer los últimos datos sobre el coronavirus en España ha generado mucha polémica. El motivo reside en unas declaraciones que han sorprendido e indignado a muchos a partes iguales.

Las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil

Santiago ha reconocido que una de las líneas de trabajo de la Benemérita es “minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Algo que ha afirmado sin titubeos y que ya le ha granjeado las críticas de algunos miembros de los partidos políticos de la oposición, como Cayetana Álvarez de Toledo o Santiago Abascal.

Sin embargo, el descontento con la frase lanzada por Santiago ha ido mucho más allá: ha generado malestar incluso entre sus propios compañeros de profesión. Sin ir más lejos, una de las críticas que ha recibido llega por parte de alguien que le precedió en lo que respecta a los altos mandos de la Guardia Civil.

La crítica de todo un ex Director General del cuerpo

Joan Mesquida, ex Director General de la Guardia Civil, ha decidido usar Twitter para mostrar su sorpresa con respecto a las declaraciones de José Manuel Santiago. El hoy vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha manifestado lo siguiente: “Como ex Director General de la Guardia Civil no doy crédito a las palabras del General. Investigar las críticas a la gestión del Gobierno es totalmente inaceptable. Me gustaría saber quién ha dado esta orden claramente inconstitucional y una malversación de recursos públicos”.

Mesquida ha lanzado su opinión a raíz del tuit de un excompañero de partido, Pablo Cambronero. Policía nacional, ha considerado “gravísimo” lo ocurrido en la comparecencia de este domingo por la mañana. Al igual que la inmensa mayoría de usuarios de la red social de los 140 caracteres que han reaccionado a los mensajes de ambos.

“Usted no da crédito, los demás tampoco, por favor, la guardia civil NO, no deje que la mancillen ,que la arrastren con 'ellos'. No ensucien el honor de la guardia civil”, se ha lamentado una tuitera. “Prevaricación, malversación, atentado contra los derechos fundamentales, abandono de la neutralidad política de todo funcionario. Y más y más”, ha comentado otro.

La 'disculpa' de Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de las declaraciones de Santiago para asegurar que se trataba de un lapsus, aunque ha subrayado que no ha "escuchado las palabras del general" porque se encontraba reunido. "No, evidentemente, ha debido de ser un lapsus del general al contestar", explicaba el ministro durante la rueda de prensa posterior a la del Comité de Expertos.

"Evidentemente, estamos en un estado de derecho. Los bulos son las fake news, aquellos que tienen un contenido absolutamente falso, cuyo objetivo es causar de manera torticera una alarma social. Ahí no entra la crítica, eso forma parte de la libertad de expresión", concluía.