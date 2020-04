La Guardia Civil excusa a su jefe, pero la aclaración incendia aún más las redes: "No hay modo de blanquearla"

Uno de los grandes temas de este domingo ha sido la rueda de prensa diaria que trae la última hora sobre el coronavirus. No sólo por aportar luz sobre los datos más recientes de la pandemia en España, sino también por las declaraciones que ha hecho uno de los participantes en la comparecencia.

Se trata del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, que ha generado una gran polémica por estas palabras sobre uno de los protocolos de actuación de la Benemérita: “Otra de las líneas de trabajo es minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”.

Las críticas no han tardado en llegar

Al haber pronunciado estas declaraciones sin ningún titubeo, las críticas de la oposición no se han hecho esperar. Incluso antiguos altos mandos del cuerpo, como el hoy vinculado a Ciudadanos Joan Mesquida, han criticado con dureza lo ocurrido: “Como ex Director General de la Guardia Civil no doy crédito a las palabras del General. Investigar las críticas a la gestión del Gobierno es totalmente inaceptable. Me gustaría saber quién ha dado esta orden claramente inconstitucional y una malversación de recursos públicos”.

Políticos como Cayetana Álvarez de Toledo (“Una prueba dramática de la capacidad del Gobierno para pudrir las instituciones”) o Santiago Abascal (“Esto es, de hecho, el inicio de un golpe de Estado del propio gobierno, que ordena al Instituto Armado que vulnere la Constitución”) también han sido muy críticos.

Parece que no han convencido las palabras del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre lo sucedido (“Ha debido ser un lapsus del general al contestar”). Tampoco las explicaciones posteriores de la Guardia Civil al respecto.

La aclaración de la Guardia Civil que no ha convencido en las redes

“La labor de monitorización está destinada exclusivamente a detectar aquellos bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social, especialmente en temas de salud. Se hace siempre con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica. Se monitorizan los bulos que pretenden generar alarma social, nunca la libertad de expresión. La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión”, se ha defendido la institución en Twitter.

El problema es que el General Santiago dice: “Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones...”



La primera es la que recoge la @guardiacivil aquí.



La segunda queda claro cuál es porque el General no puede ser más explícito, y no hay modo de blanquearla. https://t.co/sCtUl7GYLn — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) April 19, 2020

Al ver esta suerte de comunicado, Juan Carlos Girauta ha querido dejar su opinión sobre lo ocurrido con el general Santiago. “El problema es que el General Santiago dice: 'Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones...' La primera es la que recoge la @guardiacivil aquí. La segunda queda claro cuál es porque el General no puede ser más explícito, y no hay modo de blanquearla”, ha comentado el ex de Ciudadanos.

“Ojalá haya sido hecha a conciencia para meterle un torpedo a la línea de flotación de este gobierno”, ha comentado otro usuario de la red social de los 140 caracteres. “¿Es posible que el general se haya autoinmolado para avisarnos? Ya es por darle un cariz a lo Le Carré”, ha sido otra de las respuestas que se pueden encontrar al hilo de lo comentado por Girauta.

Ojalá haya sido hecha a conciencia para meterle un torpedo a la línea de flotación de este gobierno — ElZorres9 (@ElZorres9) April 19, 2020