Santi Cañizares y su éxtasis con la España de Luis de la Fuente: "Esto no lo hemos vivido nunca, una superioridad tan abrumadora en cada partido..."

A un partido para que España certifique, de forma matemática, su presencia en el Mundial de fútbol de 2026, el exinternacional y actual comentarista de la Cadena COPE, Santi Cañizares, solo puede destacar cosas muy positivas de la selección española que dirige Luis de la Fuente.

A nivel de plantilla, es consciente de que, más allá de la Eurocopa que España conquistó en 2024, "no todos los jugadores que hay en la selección han ganado títulos" con sus clubes: "No todos están en finales de Champions ni ganan ligas".

Y aunque España esté dando un gran nivel en la fase de clasificación para el Mundial ante rivales teóricamente más débiles, que "ninguno es la leche, pero que sería un fracaso estrepitoso no ir al Mundial contra estos rivales", Cañizares no quiere que no se aprecie que "no deja de ser un éxito ir a la Copa del Mundo de esta forma".

Hay datos que corroboran el buen estado de la selección española: las estadísticas, "que son brutales" y esa cualidad que tiene Luis de la Fuente de "ir haciendo crecer a jugadores que no son titulares". Lo que se traduce en que "puedes ponerte una camiseta y estarte tranquilo porque no hay ningún problema".

Por eso, tanto por parte del cuerpo técnico como por parte de los diferentes convocados por el seleccionador, Santi Cañizares cree que "todo" en esta España "tiene un mérito enorme".

Otra característica que nadie debería pasar por alto es que España "ahora mismo somos, de largo, la selección más en forma que hay en el mundo".

En conclusión, en estado de dulce "es todo tan maravilloso y tan bueno que solo nos queda cruzar dedos para que esto se extienda en el tiempo" por un motivo que debería enorgullecer a cualquier aficionado español: "Porque esto no lo hemos vivido nunca, esta superioridad tan abrumadora en cada partido que te sientas a ver".

Marcarle a Georgia un gol cada diez minutos en la primera parte "es de una locura, y de qué forma se juega, y con qué solvencia" y que España viene de ganar una Eurocopa "habiéndole ganado a los equipos mejores de Europa, que han sido todos".

Aunque la selección funcione, Cañizares concluye su optimista reflexión señalando que "realmente llama mucho la atención lo bien que estamos".