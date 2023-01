Luis del Val: “Cualquier Gobierno tiene el deber de proteger las vidas y los intereses de los ciudadanos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las reacciones, manifestaciones, tras el asesinato del sacristán en Algeciras:

No quería volver sobre la noticia de ayer, pero, tal como me temía, las tontas contemporánea han salido en tromba para advertirnos que si nos compadecemos de Diego Valencia y su familia estamos politizando la convivencia, y ensuciando la hermosa libertad de culto, o que es miserable extender el odio ante un colectivo que ya está muy estigmatizado en momentos tan difíciles. ¿Se refiere al colectivo de la familia y vecinos del asesinado? No, se refiere al colectivo de migrantes ilegales, que nadie ha atacado, excepto en el politizado cerebro de una tonta contemporánea.

Imagino que en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania, se cuela por la frontera, de manera ilegal, un individuo. ¿Tiene derecho, de manera inmediata, a un abogado para que le defienda? Pasan los días, las semanas, se abre un expediente y, de acuerdo con las leyes, se determina que el individuo sea expulsado, y vuelven a pasar los días, las semanas, los meses, más de medio año, el tipo campa por donde quiere y, un mal día, me imagino que para ayudar a la libertad de culto, se introduce en un par de iglesias católicas para matar en nombre de Alá. Lo único que me pregunto es si una cosa así puede suceder en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Francia. Y preguntarme eso no es politizar, es intentar que, en un país que tiene más de tres millones de parados, y que ha sufrido terribles atentados, como los de Atocha y Barcelona, pueda defenderse con algo de sentido común, y que bienvenidos sean los emigrantes que de manera legal vienen a nuestro país, pero cualquier Gobierno tiene el deber de proteger las vidas y los intereses de los ciudadanos que le pagan el sueldo y los coches oficiales. Y eso no es politizar, mis absurdas tontas contemporáneas, porque en esos países que he nombrado es imposible que suceda algo parecido. Pueden provocar una masacre con aviones, como la de las Torres Gemelas, y atrocidades en una sala de baile, y matanzas en un mercado al aire libre, pero no hay este batiburrillo burocrático, esta pereza administrativa, y esta falta de control con las entradas, porque hasta San Agustín decía que la caridad bien entendida comienza por uno mismo. Y, perdón, por citar a San Agustín, que igual os parece que ataco la libertad de culto, mis despreciadas tontas contemporáneas.

