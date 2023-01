Luis del Val expone las consecuencias del espionaje de Marruecos al móvil de Pedro Sánchez

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las consecuencias del espionaje de Marruecos al móvil de Sánchez:

Audio





Voy a contar una historia curiosa. Un periodista intenta saber el número de teléfono de otro periodista, Ignacio Cembrero. Quiere ponerse en contacto con él, porque Ignacio Cembrero se conoce Rabat, como el París en el que estudió, y es un hombre acostumbrado a contar todo aquello que considera digno de información, lo que le ha valido numerosas demandas por parte del Gobierno de Rabat o de los amigos de ese gobierno, incluso ha sufrido la inacción de la diplomacia española, que hizo reaccionar y protestar a la Asociación de la Prensa. Y, el periodista al que aludo, quiere el teléfono de Cembrero, porque cada día se extiende el rumor de que el escándalo del espionaje de los teléfonos de Pedro Sánchez, y otros ministros, es la causa del cambio de política del Gobierno español respecto a Marruecos.

Por fin le dan un número y le envía a Cembrero un WhatsApp, explicando su pretensión. Y, como contestación, recibe la figura de un hombre vestido a la usanza musulmana, y el siguiente texto: “Hola, soy el gerente de reclutamiento de la plataforma Group M Share. Debido a las vacantes, lo invitamos a hacer un trabajo de medio tiempo. Puede usar su tiempo libre para hacerlo, de 100 a 300 dólares diarios. El salario se calcula por día. Edad de 20 A 55 años. Haga clic en el enlace parar agregar automáticamente”. Extraño mensaje. De cien a trescientos dólares diarios, no está mal. Naturalmente, o a mi amigo le han dado un número que no es el de Ignacio Cembrero, o bien el teléfono de Cembrero está espiado y manipulado, lo que sigue alimentando la sospecha del espionaje telefónico llevado a cabo por Marruecos, y la sorprendente orden dada a los socialistas españoles para que no votaran en la Eurocámara lo que el resto de los socialistas europeos votaron: denunciar los abusos que Marruecos está cometiendo con los periodistas.

A Ignacio Cembrero le conocí en la SER, cuando era corresponsal de El País, en el Magreb. A mí también me gustaría hablar con él. Pero a través de un teléfono en el que no nos graben las conversaciones y me ofrezcan de 100 a 300 dólares al día. Menos mal que he pasado la edad, porque, dados los tiempos que corren, y las dificultades económicas, igual me animaba a convertirme en un yihadista de provecho.

Las fotografías de la semana de Luis del Val

Luis del Val: “Francisco Camps ya ha sufrido la condena de 11 años y siete meses de persecución”