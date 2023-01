Luis del Val: “Al ministro Subirats le pareció bien que llamaran asesina a Isabel Díaz Ayuso”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las declaraciones del ministro Subirats tras el escrache que la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso había sufrido en la Universidad Complutense:

Ayer, cuando al ministro de Universidades, Excelentísimo Señor don Joan Subirats Humet, le preguntaron su opinión por el acto de la Universidad Complutense, donde a una antigua alumna, presidenta de la Comunidad de Madrid, la habían llamado asesina, me temí lo peor, porque el señor ministro es responsable de la Ley de Convivencia Universitaria, en la que se registran medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso, medidas de igualdad de género y establece sanciones para las faltas, sobre todo frente a las novatadas, el acoso sexual y el plagio. Me dije: “Ya verás cómo mete la pata y desautoriza a los alumnos”. Pero no, al Excelentísimo señor ministro le pareció bien que llamaran asesina a Isabel Díaz Ayuso, demostrando una valentía excepcional, porque según esa regla, dado el número de fachas que los progresistas descubren en España, cualquier día, uno de esos fachas comete la grosería de llamar al Excelentísimo señor Ministro de Universidades pedazo de cabrón. Como yo no insulto a nadie, ignoro si es más grave lo de asesino o lo de pedazo de cabrón, pero hay que reconocer que la evolución del Excelentísimo, señor Subirats, no se detiene, y que arrastra el peligro de que cualquier descabezado le insulte, por ese arrojo paralelo a su evolución.

Con un meritorio currículo universitario y profesoral, el señor Subirats evolucionó al conocer a esa fina intelectual, llamada Ada Colau. La fina intelectual le premió nombrándole sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona ¡Nada menos que sexto teniente de alcalde! Y, a partir de ese momento, su evolución no dejó de avanzar, hasta el punto de ser partidario de lo que en su Ley es violencia, acoso y desigualdad de género, lo considere un intercambio de opiniones. También es partidario de que en una universidad catalana se pueda rechazar al Einstein del siglo XXI, si no da las clases en catalán. No ha logrado todavía que ninguna universidad española entre en la lista de las 100 mejores del mundo, pero oyendo ayer a la que ha sacado mejores notas ¿Vale? Escuchando su expresión que daría envidia a Demóstenes ¿Vale? No creo que entremos, pero lo haremos en las 100 universidades más progresistas del mundo. ¿Vale? No sé si les vale, pero así hablan los universitarios más ilustres.





