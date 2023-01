Luis del Val, sobre el asesinato del sacristán de Algeciras: “Ningún Dios mandó matar”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el asesinato del sacristán Diego Valencia de la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma de Algeciras:

Audio





Las guerras de religión terminaron hace ya cuatrocientos años

Espero que los tontos de guardia que a estas horas están redactando la advertencia de que tengamos cuidado, no vayamos a demonizar la religión musulmana, guarden silencio durante 24 horas, porque el horno de la indignación no está para cocer bollos de estupidez. Es cierto que judíos, cristianos y musulmanes, nos hemos matado con el mismo entusiasmo con que lo hicimos entre católicos, protestantes y calvinistas, pero las guerras de religión terminaron hace ya cuatrocientos años, si no recuerdo mal. Hace muchos menos años, a finales del siglo XX, unos imanes pensaron que, si el Islam no tenía la influencia que tuvo era a causa de haberse reblandecido. Y que, volviendo a las raíces, el Islam estaría en condiciones de tomar Viena y hacerse dueño de Europa, como estuvo a punto de suceder. Y de aquellos polvos grandilocuentes, vienen estos lodos ensangrentados, que hoy tienen como víctima mortal a un humilde sacristán, asesinado por un fanático. No un lobo solitario. Un lobo fanático que procede de una manada, que le ayudó a aceptar que asesinar a un ser humano es grato a los ojos de Alá.





Rezos por el sacristán aesinado y persecución a los asesinos





Y quienes ayudan a formar fanáticos son esos imanes cobardes que nunca empuñan la bomba o el fusil o la catana, y que no aspiran a las huríes y a las fuentes de miel, porque son tan generosos y tan caguetas que prefieren que sean sus hermanos asesinos los que disfruten antes de esos placeres.

Audio





Ningún Dios mandó matar

Y, además de rezar por Diego Valencia, el sacristán asesinado, y abrazar desde todos los puntos de España a su familia, y rogar por la recuperación del sacerdote y los heridos, podemos hacer algo más, y es perseguir a los asesinos que matan con la excusa de Dios, cuando ningún Dios mandó matar, a no ser que se trate de un Dios asesino, y vigilar e introducir topos en esas fábricas de terrorismo que son algunas mezquitas. Y eso no es demonizar nada -mis despreciables tontos contemporáneos- sino protegernos de esos cursillistas que aspiran a ser verdugos el día de mañana, adoctrinados por esos imanes, tan crueles como caguetas, que mandan a matar y a morir a sus hermanos. Hermanos del terror, hermanos de la muerte, hermanos del crimen, hermanos de convertir una religión en una peste, porque, cuando un sacristán es asesinado en nombre de una religión, esa religión es un detrito.

