Luis del Val: "Que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió, puede ser una realidad con Pedro I"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la descentralización de la Administración que pretende el Gobierno:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"La espléndida idea de desguazar las sedes que están en Madrid y desplazarlas por el resto del territorio español, me parece de las más brillantes que ha tenido este Gobierno, y las ha habido espectaculares. Ya me imagino la sede del SEPLA (Sindicato Español de Pilotos Aéreos) en Soria, fijada en Soria para compensar que allí no hay aeropuerto, y, naturalmente, la oficina central del Banco de España creo que recalará en Teruel para compensar su baja renta per cápita. Claro que, comoPedro I El Mentiroso no es autoritario, tratará de dar ejemplo, y comenzará trasladando los 23 ministerios a otras tantas capitales de provincia o autonómicas. El ministerio de Transportes a Cáceres, a ver si por fin se arregla lo del tren; el de Igualdad a Bilbao; el de Trabajo, a Tenerife, por su alto porcentaje de paro, etcétera, etcétera.

Son muchos los ministerios, pero no llegan a cubrir todo el territorio.Podrían ampliarse los ministerios a 50, y eso lo hace la ministra de Hacienda de aquí al lunes, pero sería más sencillo celebrar cada semana el consejo de ministros en una ciudad diferente, siempre y cuando se respetara el calendario local, por ejemplo, celebrar el consejo de ministros en Valencia, durante las fallas sería un error. Y habría que descartar los territorios secesionistas, porque celebrar un consejo de ministros en Gerona podría provocar problemas, y no te digo en Vitoria, que ya no habrá ni un preso etarra por trasladar. Pero salvo ese problema de la superioridad de los nacionalistas, que se reparten la parte del león, lo demás va a ser sencillo.

Señala el Gobierno, como antecedente, a la Unión Europea, pero he encontrado otro más antiguo, en un programa de televisión que hacían el trío humorista de “Martes y Trece”. Se inventaban una noticia y, a continuación, hacían una encuesta por la calle. “¿Le parece a usted bien que el acueducto de Segovia se traslade a otros lugares de España para que puedan disfrutar de él?”. Y la señora, agobiada por las cámaras, decía que le parecía bien, por las personas de edad que no podían viajar. Las propuestas de Martes y Trece esta vez las va a poner en marcha este Gobierno. Aquello de Alfonso Guerra, quea España no la iba a conocer ni la madre que la parió, puede ser una realidad con Pedro I. O igual es otra mentira".

