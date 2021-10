Herrera: "Sánchez señala a Madrid para justificar sus fracasos ante sus barones y aislar a Ayuso"

Audio

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos dias!:

Bueno, si esto no es un puente, la verdad es que lo parece. Lo parece por el número de españoles que también parece se ham movido de un lugar a otro, han tomado trenes y aviones, automóviles para irse a conocer o a compartir con amigos y familiares ratos en alguna otra ciudad. Así hay ciudades hoy que están hasta la bola. Le conmino a que consiga usted una mesa para hoy o para mañana, en uno de los restaurantes de su preferencia, sea de menú o sea de filigrana o bien de tontuna o bien de máxima expresión culinaria que los hay muy buenos.

A ver si consigue usted una mesa, eso es más difícil que la España de Luis Enrique no caiga siempre con honor, que cae siempre... por qué no caen los demás aunque sea con un honor o sin honor, pero, bueno, caemos como ayer ante Francia. A lo que íbamos, está Madrid a reventar, está Sevilla reventar, está el Rocío a reventar, está Valencia reventar, está todo porque además acompaña el buen tiempo y aumenta el que las restricciones están prácticamente levantadas en toda España. Ya hay feria en Jaén, por ejemplo, los amigos de Jaén hoy celebran su feria de San Lucas.

Y hoy hay un Consejo de Ministros que, seguramente, tome alguna medida para evitar ya, pues, las restricciones en el acceso a terminales de aeropuertos y así, poco a poco..., a ver, cuidado que la pandemia sigue ahí, es una fiera cercada gracias a las vacunas, pero una fiera. Esperemos que, hombre, no saqué la garra cómo hacen las las fieras cuando se notan acorraladas y que la cosa siga yendo medianamente bien. Ya veremos si con tanto botellón, con tanta movilización, con tanto paseo sin mascarilla y sin distancia, porque tampoco se guarda la distancia, en fin, esto no acaba dando la cara en algún momento.

Sánchez quiere aislar y debilitar a Ayuso

Miren, vamos a ver, se acerca un congreso del PSOE, el próximo fin de semana a mayor gloria de Sánchez, y Sánchez está preparando el próximo ataque a Madrid -secundado por todos estos perdedores que presiden sus comunidades y que las presiden con un ojo puesto en la Comunidad de Madrid-, como el señor valenciano Ximo Puig, que ya en en los últimos delirios está diciendo que es que lo de Díaz Ayuso en Madrid es una especie de procés disimulando. Fíjense ustedes, en el lugar de mirar hacia arriba, ques donde tiene que mirar, de dónde le vienen los imperialistas del nacionalismo catalán a ver si se quedan en lo que consideran que su patio trasero que la Comunidad Valenciana, este mira bobamente a la Comunidad de Madrid porque resulta que le saca la cara de vergüenza teniendo menos impuestos, siendo mucho más solvente.





Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya se propuso, esto es viejo, ya lo propuso Maragall, en su día, llevarse el Senado a Barcelona, descentralizar España, sacar de Madrid instituciones, repartirlas por ahí. Pero, miren ustedes, esto no es solo un hecho para descentralizar y para hacer más entre todos y ser entre todos los que... no, no, no. Esto es aislar y debilitar, de algún modo, Isabel Díaz Ayuso.

Primero, miren ustedes, lo hizo con la pandemia acusando a Madrid de extenderla por toda España. Quiso imponer el 155 sanitario. Después lo hizo con la economía, recortando inversiones, anunciando subida de impuestos y, ahora, lo hace intentando recortar el peso institucional -que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo-, y todo además envuelto, ese mensaje insólito de criminalización de Madrid, la acusan de provocar el desequilibrio territorial, de competir deslealmente con el resto de comunidades. Pero, vamos a ver, qué Madrid aporta siete de cada diez euros del Fondo de Reequilibrio Territorial. Es de largo la región que más y mejor redistribuye el PIB. La novedad es que ahora se suman a esa estrategia Ximo Puig, con menos contundencia Page en Castilla-La Mancha, con mucho entusiasmo Luis Tudanca en Castilla y León, es decir, el sectarismo de ese discurso -que eso le costó el hundimiento electoral del PSOE en Madrid-, es incuestionable, además, roza el sonrojo, al compararse el maltrato a Madrid con las concesiones a Cataluña y al País Vasco, Navarra. A las primera transferencias, inversiones muy por encima de la media española y, a la segunda, se les exime de participar en la financiación del resto de comunidades porque aplican un cálculo del Cupo Vasco, del fuero Navarro -que permiten que un ciudadano de allí tenga el doble de financiación per cápita que uno de Madrid o que un valenciano-. Si se busca la justicia redistributiva, dónde hay que mirar es al País Vasco y Navarra, no es a Madrid. El paso de desplazar instituciones a otras capitales de provincias es más político que práctico, porque, además, hay muchas ya repartidas, pero son las de nueva creación. Ahora tú cógete al Supremo o cógete a la CNMV y dile nos trasladamos a Zaragoza, y ¿los funcionarios qué haces los trasladas, también, a a golpe de culata, de fusil o cómo? ¿Qué haces cesarlos y contratar unos nuevos en Zaragoza? Es una inmensa tontería, inmensa tontería.

Solo sacar de Madrid el Congreso o el Senado, miren, tendría un efecto institucional redistributivo, que no se logra llevándose a León el Instituto Nacional de Seguridad Cibernética. Eso lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Está muy bien como la Academia de Policía en Ávila, pero es que Sánchez no habla de eso, es de señalar a Madrid, hacerla culpable de todos los males de España y darle una excusa a sus varones para justificar sus propios fracasos y esconder los agravios que sí existen con otras regiones, que son las gobernadas por sus socios -los de Sánchez-, que hacen bastante menos por España que Madrid, que Ayuso, pero que son necesarias para que él siga siendo presidente, por ejemplo,

Pedro Sánchez, Sinuhe El Egipcio

Por demás, ya saben ustedes, empezamos negociaciones para los Presupuestos, es decir, hacer Sinuhe El Egipcio, y a ver cuánto está dispuesto a dar Sánchez, seguramente, lo que le pidan a cambio del voto del sí a esos presupuestos. Tampoco los que tienen que aprobar ese Presupuesto están en muchas condiciones a decir que no, porque si dicen que no pueden tensar la cuerda, pero no pueden romperla, porque si dicen que no se quedan sin Sánchez y, sin Sánchez, todos estos cuentistas vivirían mucho peor incluido el PNV, no digamos Bildu, no digamos Esquerra, para qué les voy a contar.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha presentado ests domingo la "Agenda España", en el acto de cierre de "Viva 21. La España en pié" en el recinto de IFEMA, en Madrid. EFE/David Fernández





El mensaje de Abascal a Casado

Bueno, el fin de semana ha traído traído dimes y diretes además de acciones políticas o mítines muy concretos como, por ejemplo, el de Vox. Casado estaría muy tranquilo después de la Convención itinerante y estas cosas, pero ya le habrá llegado la onda del mensaje que le ha lanzado este fin de semana Santiago Abascal. Acto político en víspera del Día de la Hispanidad y ha echado mano de su discurso más beligerante con lo que se considera la derecha moderada. Ya veremos cómo analizamos a lo largo del día esta, esta cuestión.

Está y otras noticias, el día de hoy, lunes de un puente. ¿Está usted de puente, dónde está usted, Ha cogido usted los dos días, me está escuchando a pesar de eso a las 8 de la mañana? Si es así, muchas gracias y escuche porque hay más cosas que contar”.

