Herrera: “Sánchez ha sido, él solito, las siete plagas bíblicas juntas y alguna más”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno, seguramente, espero y deseo que ustedes estén bien en esta mañana del 10 de noviembre del 2021, pero nosotros puede que estemos un poco mejor. Primero, porque estamos entre amigos; segundo, porque estamos en la provincia de Valladolid; tercero, porque estamos en una bodega; y cuarto, porque esa bodega es Cepa 21. Hemos venido buscando la magia de la Ribera del Duero y aquí estaremos hasta las 12 y después Jon hasta la 13:00, pues con nuestros vinos favoritos, con Cepa 21, con Malabrigo, con Horcajo y la familia Moro, José Moro al frente de esta bodega en Castrillo de Duero en la provincia de Valladolid. Estamos en nacional 122.

HERRERA REPASA LOS DOS AÑOS DE SÁNCHEZ EN EL PODER

El día de hoy, miren, el día de hoy, 10 de noviembre; unos celebran, otros ponen velas negras eso ya depende cada uno. Hace dos años que ganó las elecciones el señor Pedro Sánchez y empezó a hacer lo que a él más le gusta: demostrar que había mentido en todo lo anterior. Dos años en los que después de haber dicho que no iba a pactar con Bildu, que no podría dormir con Iglesias en el tal y en el cual; bueno, vamos, se echó en sus brazos a darle el buen abrazo. Y esto tiene un lado bueno y un lado malo; lo bueno de que haga dos años que ganó las elecciones Pedro Sánchez es que ya nos hemos quitado la mitad; pero lo malo es que quedan dos años más y éste en dos años puede montar la intemerata, la intemerata. Parece que llevarA en Moncloa toda la vida, porque él solito ha sido las siete plagas bíblicas juntas y alguna más.

La legislatura, acuérdense que comenzó con un pacto vergonzoso que aupó al poder a todos y con cada uno de sus adversarios: Podemos, Esquerra, Bildu… que se han convertido en quienes mandan de verdad en España con Sánchez. La legislatura comenzó con un pacto vergonzoso, como les digo, pero fue darle como una escopeta a un mono y además todos los cartuchos que necesite para disparar a lo loco y el mono ha disparado, claro que ha disparado.

Y el balance provisional de víctimas del sanchismo en solo dos años es tremendo. En lo económico: paro, deuda, déficit, inflación, impuestos, más impuestos, otros impuestos, muchos impuestos y de vez en cuando paguitas. En lo político: división, revanchismo, trincheras, odio ideológico. En lo social: ingeniería social con las leyes más orwellianas desde el 78, la ‘lolailo’ la Ley de Educación de Celaá, la’ cucútrans’de la pequeña de las azúcar Montero y la memoria hemipléjica de la señora Calvo que ya no está. En lo democrático, bueno, asalto a la separación de poderes, criminalización de la alternativa, mordaza al Parlamento, desprecio al Tribunal Constitucional. Es decir, por resumir el abismo entre lo que Sánchez ha hecho y lo que debería haber hecho; yo me quedo con una imagen, por ejemplo, le ha dedicado más tiempo, mucho más tiempo, más afecto, más recursos, más concesiones a Otegi y a Henri Parot que a Mari Mar Blanco y Consuelo Ordóñez. Es decir, entre lo bueno y lo peor Sánchez, siempre ha elegido lo peor.

Y en este tiempo, lo mejor que tenía España se ha desdibujado y lo peor se ha reforzado: terroristas sobre víctimas, independentistas sobre constitucionalistas, antisistemas sobre ciudadanos… y otra cosa más, los vagos frente a los trabajadores. Es decir, y usted me dirá ¿es que Sánchez es el diablo? No necesariamente, pero desde luego sí que ha pactado con el diablo y a partir de la moción de censura. Y el diablo siempre pasa las facturas, siempre. Si a usted los dos años se le han hecho largos, espere ver los dos años que vienen todavía, espere a verlos. Si acaba la legislatura que nunca se sabe, la política es verdad, la inestabilidad puede sobrevenir a la bocacalle de cualquier esquina. Y los próximos cuatro, si después de las elecciones tiene al alcance repetir los mismos pactos que ahora le mantienen en Moncloa, esos cuatro ya serán directamente de respiración asistida.

ADÍOS A LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Por ejemplo, hoy va coronar su ristra de despropósitos derogando la Ley de Seguridad Ciudadana para que la chusma pueda grabar o pegar a gusto a los policías. Ese es el penúltimo hito del sanchismo. Ayer hablábamos con el portavoz del sindicato policial JUPOL y hay una gran preocupación entre la Policía porque el PSOE está preparando una ley que es un traje a medida de Podemos y del PSOE también, que el PSOE tiene un largo historial en España desde golpes a la República a romper jornadas de reflexión electoral y otras cosas, otras hazañas más.

Pero esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana está pensada para que la izquierda, cuando vuelva a la oposición, pueda tomar las calles contra la derecha y a todo lo que da, porque ese es el escenario que nos espera. A partir de ahora el hecho de que no haya que comunicar una manifestación, por ejemplo, abre la puerta a concentraciones supuestamente espontáneas para rodear el Congreso, atosigar la sede de un partido, reventar otra manifestación… lo que quieran. Claro, si usted limita el material antidisturbios a la Policía, pues no le deja actuar demasiado; y si vuelve a permitir que se grabe a los agentes, pues claro, mucho se pueden andar con cuidado porque ya se sabe que si un tío le pega un ladrillazo a un policía y el policía responde con un porrazo en las piernas, si lo grabamos pero solo sacamos el porrazo que da la policía pues estamos ante un salvaje que golpea a un pobrecito individuo que pasaba por allí. Y lo que se busca es que cuando reciba ladrillazos, los agentes no tenga más remedio que retroceder. Es decir, que en caso de juicio que el que tenga problemas no sea ni el ‘Rastas’ - que no sé dónde anda que estará vendiendo pulseras por la playa de Canarias-, si el ‘Rastas’ o seguís a Serra, por ejemplo, están por allí, que no les pase nada. Que el problema sea del agente pateado, o del agente insultado o del agente vejado.

Y luego, lo de las multas. Claro, acomodar las multas en función del poder adquisitivo de cada uno te permite mandar a los cafres, a los más jovencitos a acometer la mayor cafrada y como son menores y además no tienen ninguna solvencia… Vamos, es que el contenedor incendiado sale a nada, prácticamente. Y eso es lo que están preparando para cuando dejen de gobernar. Y no me digan que no lo hacen con tiempo ¿eh?, saben muy bien lo que hacen. Si dentro de dos años dejamos de gobernar, pues dentro de dos años nosotros estaremos en la calle y con las manos limpias y abiertas y sueltas para hacer todo lo que queramos. Eso es capacidad de previsión que, en fin.

LA PLUSVALÍA Y MÁS IMPUESTOS

Por cierto, nuevos impuestos, el nuevo del día. Ya entra en el de la plusvalía, el churrete de la plusvalía que veremos si tiene algún problema con el Constitucional. Ya entra un decreto ley que va a hacer que usted siga pagando, y pagando, y pagando y pagando y esta gente malgastando, y mal gastando y malgastando.

Oiga, disfrutemos de lo votado ¿eh?, que al fin y al cabo estos no han llegado bajados de un platillo volante directamente a La Moncloa. Antes fueron elegidos por nosotros.