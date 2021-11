Luis del Val, a Yolanda Díaz: "Dese una vuelta por el campo"

"El ministerio de Trabajo está enviando miles de cartas conminatorias a empresarios agrícolas, acusándoles de abusar del contrato temporal con intenciones fraudulentas. Se ve que doña Yolanda Díaz es urbanita y tiene una idea de la explotación agraria aproximadamente parecida a la que tengo yo de la navegación en una nave espacial.

Mire, doña Yolanda, en septiembre se recoge la aceituna de mesa y, ahora, la recogida de la oliva para convertirla en aceite, y se contrata personal para ello, pero pasada la recogida, no pretenderá usted que los contratados se queden en el olivar en labores de vigilancia con contrato indefinido, porque entonces saldría el litro de aceite a 50 euros. Mi paisano y amigo, José Antonio Labordeta, que no era nada facha como llaman ustedes a los que son conservadores, lo resumió en una canción que decía: “Para Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, para primavera nada". Es que en las empresas agrícolas, doña Yolanda, el trabajo es temporal, desde que el ser humano descubrió la agricultura y se hizo sedentario. Sé que le va a parecer muy antiguo y tradicional, pero por muy progresista que usted sea, doña Yolanda, eso no se puede cambiar. Pregúntele a los de ASAJA. ASAJA significa Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y son los que sujetan con ahínco y sacrificio eso que usted denomina, desde su despacho, la España vacía. No le pasa sólo a usted. Un comisario de la Unión Europea se quejaba de que en España había demasiado viñedo y pocas hortalizas. Entonces Loyola de Palacio, que era ministra de Agricultura, astutamente lo invitó a venir a España ,y lo paseó por los olivares de Jaén, los trigales de Valladolid y los viñedos de La Rioja, y el hombre se marchó convencido de que en un trigal no se pueden plantar tomates. Dése una vuelta por el campo, señora ministra, y verá en qué condiciones están las modestas empresas agrarias. Cambiando el dinero muchos años, sin ganar nada. Y ya sólo les faltaban las impertinentes y groseras acusaciones de un ministerio donde no sabemos si la ignorancia procede de los funcionarios o procede de una ministra que parece no tener puñetera idea de cuándo se siembra y cuándo se cosecha".