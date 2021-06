Luis del Val, sobre la ministra Montero y su ley Trans: "A la estupidez añade una tremenda ignorancia"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ley Trans de Irene Montero aprobada por el Gobierno en pleno:

"Noto desde hace un par de semanas que me siento arquitecto. No he estudiado arquitectura, soy de letras, pero observo los edificios con mirada de arquitecto, aunque no se me ocurriría ir al Colegio de Arquitectos a inscribirme, porque me pedirían acreditaciones que no tengo. Sin embargo, pretendemos que un chico de 16 años, acuda al Registro Civil y, sin que siquiera los sepan sus padres, diga que ya no es José Luis, sino María Asunción. Ese mismo chico al que no le permitimos que compre una botella de ginebra -como apunta hoy el director de ABC, Julián Quirós- o que no le dejamos que vote al alcalde de su pueblo -como recordaba ayer Pilar García Muñiz- le dejamos que decida solo uno de los caminos más complejos, más dramáticos y más difíciles.

Una nieta mía, adolescente, tiene una amiga, que se encuentra en esa difícil circunstancia. Ha tenido la suerte de contar con unos padres que en todo momento le han apoyado, y con un grupo de amigos que han hecho piña a su alrededor. Pero en este complicado año y medio ha habido por medio un intento de suicidio, y una desaparición de varias horas que hicieron pensar a todos en lo peor. Se encuentra en una residencia especializada y tiene apoyo psicológico, familiar y afectivo, pero no le resulta nada sencillo.

He reflexionado algo en ello, y he recordado la confusión que te invade al llegar a la adolescencia y asomarte al balcón de la vida. Esa mezcla de esperanzas, de debilidades, alborozos y tristezas. Que haya una ministra que crea que, a esa ardua y delicada edad se le una la duda sobre la identidad sexual, y que eso se pueda resolver acudiendo al Registro Civil y diciendo que ya no eres Almudena, sino Enrique, demuestra que la tontería contemporánea de la que ya había dado abundantes muestras a todos, a todas y a todes -como suele decir la tonta de la Gramática- está alcanzando cotas imposibles de igualar. Y que, a la estupidez, añade una tremenda ignoranciasobre las vicisitudes de quienes tienen la mala suerte de que la Naturaleza, en lugar de ser sabia, haya sido peligrosamente ambigua. En Suecia, ante las secuelas de suicidios por admitir cambios y hormonaciones sin control médico y psicológico, están dando pasos atrás. Aquí, la ideología sectaria nos asoma al precipicio".

