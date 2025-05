El padre de Melody confiesa quién animó a la sevillana a participar en Eurovisión: "La convenció"

Publicado el 16 may 2025, 12:04

Este sábado, Melody representará a España en el Festival de Eurovisión. Horas antes, el padre de la artista sevillana, Lorenzo Ruiz Molina, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar la emoción que siente la familia y cómo se preparan para ver la actuación.

"Hemos esperado esto durante tanto tiempo, este momento y esta oportunidad, que estamos felices. Tenemos ganas de que llegue ya el sábado y empezar a verlo todo y empezar a ver el show y el espectáculo. Muy feliz y contento.

Melody tiene ganas de que llegue el día porque son muchos meses de trabajo, muchos días de trabajo y de promociones y de preparación. Muy contenta y ya deseando salir y de que la gente en España y en todos los lugares de Europa y de Latinoamérica, vean el espectáculo", ha comenzado explicando.

Respecto a la canción, asegura que es imposible imaginar la cantidad de veces que la han escuchado en su casa: "Es una locura. La canción la tenemos ya en nuestros genes, en nuestra sangre".

Los inicios de melody en el mundo de la música

Melody empezó en la música siendo una niña y aunque siempre ha seguido el festival, al principio no estaba en sus planes acabar actuando en Eurovisión: "Ella sí lo ha seguido, le ha gustado. Al principio, no estaba mucho por la labor, estaba centrada en seguir con su carrera, hacer canciones, trabajar.

Hasta que en estos últimos años, pues, ella ha ido viendo un poco que ya se mueve de otra manera Eurovisión, a través de redes sociales ha cambiado mucho. El que la convenció, sinceramente, fue su hermano".

EFE Melody en Eurovisión

"A partir de ahora, yo creo que ella, ha marcado un poco un precedente, veo yo un poco en la gente, en lo que me dicen en la calle y en los lugares que tienen muchas ganas de verla, porque hay gente que me dice, yo no veo Eurovisión, y es lo que yo capto en la gente, que tienen ilusión, que lo quieren ver, y eso es muy bonito, eso para nosotros es muy importante", ha añadido.

Por último, explica que van a verlo juntos, en familia, en Dos Hermanas: "Se va a hacer desde el auditorio de aquí, va a haber actuaciones, vendrá el alcalde que ha estado con ella desde primera hora. Vamos a conectar con TVE. Vamos a actuar, yo he cantado y canto desde mi vida, desde niño. Yo grabé del año 78 mi primer disco con Miguel Ángel Arenas".