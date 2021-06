Nicolás Jouve, en 'El Cascabel', sobre la Ley Trans: "Plantea una serie de problemas éticos muy importantes"

El Catedrático Emérito de Genética de la Universidad de Alcalá, doctor en Biología y miembro del Comité de Bioética de España, Nicolás Jouve, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para valorar la repercusión de la nueva Ley Trans aprobada por el Consejo de Ministros: "Reforma una ley anterior del 2007, la nueva liberaliza la autodeterminación, deja que el sexo se convierta en una elección libre sin ningún tipo de informes prescriptivos que existían anteriormente de carácter médico. Solo con el deseo de cambiar de sexo, por esa especie de disforia de género que puede tener en algún momento de la vida, una persona que lo desee va al registro civil y pide el cambio de sexo. En un período de 4 meses se le va a conceder".

El doctor apunta a que "antes requería un informe médico multidisciplinar con el aval de médicos, sexólogos, psicólogos de que había un problema de disforia que debía ser resuelto. En los menores, si no se hacen los tratamientos, la mayoría pasada la pubertad se completa su desarrollo cerebral, hay una base biológica en las conexiones cerebrales, y se olvidan del tema y recuperan la correspondencia entre el sexo biológico y el que les apeteciera".

El catedrático Jouve apunta a que estos tratamientos bien sean hormonales o quirúrgicos, "son ciertamente agresivos y tienen consecuencias. Pero no se resuelve el problema de la estructura cerebral ni biológico, la persona sigue siendo varón o mujer en función de sus cromosomas. Esto es complejo, no es tan fácil como inscribirlo en el registro, y hay un tratamiento quirúrgico que ya son palabras mayores con operaciones que corrigen las partes del cuerpo que no corresponden y que son irreversibles, no se puede dar marcha atrás. Todo intento de cambio de sexo debería estar avalado con análisis prescriptivo que pudiera determinar que la persona tiene un problema que debe ser solucionado con el cambio de sexo".

Por ello, ha manifestado, "hay una serie de problemas éticos muy importantes. Tiene que haber un aval, una prescripción multidisciplinar de varios médicos que digan que la única solución es un tratamiento hormonal o quirúrgico posterior, un consentimiento firmado muy bien documentado, un análisis de las consecuencias negativas o positivas que puede tener, puede haber problemas de orden jurídico".