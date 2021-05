Luis del Val: "Somos revanchistas, vengativos y nos falta un hervor. Palabra de Aitor Esteban"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en lo dicho por Aitor, de madre soriana y del PNV desde los 16 años:









"Reconozcan que al Gobierno se le podrá acusar de muchas cosas, pero aburrido no es. Estábamos sumergidos con la Ley de la Memoria Histórica, en sucesos que ocurrieron cuando la mayoría de españoles no habíamos nacido, y, de repente, resulta que hay que mirar al año 2050. Mira que estábamos ya convencidos de que las personas que fusilaban los rojos se lo merecían, y los que fusilaban los fachas eran asesinatos, cuando dice Sánchez que hay que mirar al 2050, y dejar los muertos en las cunetas.

Los mal pensados dicen que eso ha sido porque en las elecciones madrileñas el presidente del Gobierno dijo que venían los fachas, y resulta que los socialistas se quedaron en el tercer puesto. No será por eso.

Pero lo que me tiene desconcertado es que me acostara, anteayer, creyendo que era un demócrata, y me despertara diciéndome el presidente del Gobierno que era un vengativo y un revanchista, si pensaba que las penas impuestas por los jueces a quienes cometen un delito hay que cumplirlas. ¡Pero si lo dijo él mismo no hace mucho! Observación que me inculpa como antiguo, por mirar al pasado.

Prueba de ello es queAitor Esteban está de acuerdo con Pedro Sánchez, y ha dicho que si no pensamos lo mismo que Pedro Sánchez nos falta un hervor democrático. Aitor. Hijo de madre soriana. Tenía 13 años cuando se murió Franco, y a los 16 se afilió al PNV. Recogió las nueces mientras agitaban el nogal con bombas, secuestros y tiros en la nuca los asesinos de ETA, y miles de vascos se iban de su tierra. Sería porque les faltaba un hervor. Aitor, que dijo que no se explicaba cómo la España vaciada no se sublevaba contra Madrid. Aitor, el que ayudó a que se fueran miles de vascos de su tierra.

Ya saben, tenemos que cocernos para admitir que si estás contra el indulto eres un facha, no como Pedro Sánchez, que miente por nuestro bien, que se desvela por sus amigos, que los coloca en las empresas, y al que apoya Aitor, independentista, demócrata sin falta de hervores, no como nosotros que creemos que organizar homenajes a los asesinos que salen de la cárcel es ofender a los asesinados, porque somos revanchistas, vengativos y nos falta un hervor.Palabra de Aitor. O de Pedro Sánchez. Da lo mismo. Ya sabemos lo que vale su palabra. Abajo España y arriba los indultos.









