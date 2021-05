Herrera, a Sánchez: "España no es una subasta y los indultos no son para reforzar a golpistas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Damas y caballeros, son las 08:00 horas, son las 07:00 horas en Canarias, es miércoles es 26 de mayo del 2021. Esta noche ha habido Superluna particularmente hermosa. Los que nos levantamos de noche y muy de noche tenemos la fortuna de poder ver estas cosas, el que se despierta ahora a las 08:00 todavía legañoso, con la almohada pegada la cabeza, entonces no ve nada porque no ve nada.

Hoy hay una palabra o dos palabras que van a ser muy repetidas a lo largo del día en todo tipo de medios de comunicación, cada uno le dará la valoración que considere oportuna. Yo sé que primero vienen los hechos y luego las valoraciones, pero déjame que lo haga un poco al revés y empiece un poco por valoraciones sin olvidarme de los hechos concretos y las palabras concretas.

Miren, Pedro Sánchez ha mutado en "indultator" porque en Bruselas, nada menos que en Bruselas decidió que se acabó el disimulo. Ha tomado una decisión y la decisión se hará práctica después de las primarias de Andalucía. Para que esa decisión, aunque ahora sea anunciada, no interfiera en contra de su favorito, que no es otro que Juan Espadas, el alcalde de Sevilla con el que hablaremos mañana, ¿aprovechará esta circunstancia Susana Díaz aunque tenga que desdecirse de las alabanzas que le dedicó a Pedro Sánchez hace unos meses? No lo sé, pero es posible.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Bueno, ¿a alguien le cabe alguna duda de que Sánchez trabaja en connivencia con el separatismo ¿Es un escándalo la concesión de un indulto a los separatistas sediciosos malversadores y no arrepentidos del 1 de octubre? Puede serlo, pero también puede tener alguna justificación si se justifica honradamente, si mañana sale Pedro Sánchez y dice: Señores, creo que darles el indulto a esta gente es la única manera de abordar el asunto que en Cataluña puede llevar a un rompimiento absoluto de las circunstancias. Arriesgo mi crédito, arriesgo mi futuro y no lo hago simplemente por estabilidad parlamentaria de mi grupo y de mi Gobierno. Lo hago porque creo que eso es lo único que podemos hacer". Bueno, con eso abre un debate y se puede debatir. Tomando el pelo a la ciudadanía y hablando de dos palabras, que hoy son las dos palabras más citadas, insultando a la justicia e insultando a la inteligencia de la gente no.

Isabel Infantes / Europa Press

SÁNCHEZ,CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO

Revancha y venganza, que es exactamente el argumento que ha dado, que ha repetido machaconamente para justificar que va a indultar, que va a hacer de Junqueras el 'ninot indultat' y de sus compañeros de golpe de Estado exactamente lo mismo. Escuchen porque no tiene desperdicio lo machacón que llegó a ser con el mensaje de que justicia justicia es igual a venganza.

O se le ha ido la cabeza o si alguna vez tuvo algo de juicio lo ha perdido porque evidentemente la vergüenza no la ha conocido nunca. ¿Qué está haciendo Sánchez? Pues está acusando a los magistrados del Supremo nada menos que de haber dictado una sentencia basada en la venganza y en la revancha y les está presionando descaradamente para que se abstengan de ser duros en el informe contra el indulto que deben publicar esta semana. Eso es un escándalo mayúsculo y, además, es tan cínico... Sabemos que la palabra de este individuo no vale nada, pero los españoles le recuerdan que en 2019 prometió que iba a acatar y hacer cumplir la sentencia. Se lo recuerdan y cuando se lo recuerdan desprecia la pregunta del periodista dando a entender que lo que él puede haber dicho en el pasado no tiene ninguna importancia.

Y dale. E insiste. Alguien le ha escrito las dos palabras. Toma eso es el argumentario. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que dijo aquel octubre del 2019? Vamos a escuchar.

VENGANZA Y REVANCHA

Bueno, pues se ve que no, todos no. Si eres golpista catalán y si por casualidad tu grupo es el que sostiene a tu gobierno, entonces están eximidos de ese cumplimiento de la ley. No piden el indulto, no muestran arrepentimiento, anuncian insistencia. Indultarles es considerar sus actos golpistas como una mera actividad política. Esta frase de no a la venganza, no a la revancha, es una de las frases, es uno de los argumentos que ha utilizado el ninot indultat futuro, el señor Junqueras siempre que ha hablado de la actuación del Supremo. Él siempre dice que la Justicia ha actuado con venganza y con revancha y la hace suya un presidente del Gobierno de España. ¿Pero estamos escuchando de verdad lo que ha dicho? Es un presidente de saldo, eso evidentemente lo saben hasta los suyos y saben no insultando tiene dos salidas: o cambia de socio o la dejan sus socios tirado o pone las urnas y si pone las urnas vete tú a saber lo que le puede pasar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vamos a ver, Sánchez, la ley no es una revancha, la Constitución no es una venganza, España no es una subasta, el Tribunal Supremo no es una cantina y los indultos sirven para reinsertar arrepentidos, no para reforzar a delincuentes. Se lo dará, lo hará, seguramente después de las primarias andaluzas cuando andemos todos en chanclas por la playa y el Rey lo tendrá que firmar. El Rey, el mismo que gracias a un discurso providencial desmontó toda la operación que los que ahora están presos y el que está fugado o los que están fugados organizaron para traicionar el espíritu de la Constitución haciendo caso y felices a menos de la mitad de los catalanes. Eso es lo que hicieron. Y este lo que va a hacer, efectivamente, es decidir que la actuación de Junqueras y compañía no fue sediciosa aunque lo dijera el Supremo. Ahora lo que habrá que buscar es cómo tildamos y cómo adjetivamos la actuación de Pedro Sánchez.