CaixaBank lidera la primera edición del Premio Forbes Best Reputation en España

Redacción Herrera en COPE

¿Sabías que el 87% de los consumidores cambiaría a la competencia si deja de confiar en una empresa? 

La reputación no se compra ni se improvisa: se construye día a día con propósito. Por eso, celebramos que CaixaBank lidere la primera edición del Premio Forbes Best Reputation en España. 

Este reconocimiento de Forbes destaca que la rentabilidad y la labor social pueden (y deben) ir de la mano:

Inclusión financiera: Llegando a cada rincón del territorio.

MicroBank: Financiación para quienes más lo necesitan.

Compromiso Senior: Servicios diseñados específicamente para nuestros mayores.

¡Enhorabuena por demostrar que la consistencia tiene premio! 

