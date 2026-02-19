CaixaBank lidera la primera edición del Premio Forbes Best Reputation en España

¿Sabías que el 87% de los consumidores cambiaría a la competencia si deja de confiar en una empresa?

La reputación no se compra ni se improvisa: se construye día a día con propósito. Por eso, celebramos que CaixaBank lidere la primera edición del Premio Forbes Best Reputation en España.

Este reconocimiento de Forbes destaca que la rentabilidad y la labor social pueden (y deben) ir de la mano:

Inclusión financiera: Llegando a cada rincón del territorio.

MicroBank: Financiación para quienes más lo necesitan.

Compromiso Senior: Servicios diseñados específicamente para nuestros mayores.

¡Enhorabuena por demostrar que la consistencia tiene premio!

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.