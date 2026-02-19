CaixaBank lidera la primera edición del Premio Forbes Best Reputation en España
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:47 min escucha
¿Sabías que el 87% de los consumidores cambiaría a la competencia si deja de confiar en una empresa?
La reputación no se compra ni se improvisa: se construye día a día con propósito. Por eso, celebramos que CaixaBank lidere la primera edición del Premio Forbes Best Reputation en España.
Este reconocimiento de Forbes destaca que la rentabilidad y la labor social pueden (y deben) ir de la mano:
Inclusión financiera: Llegando a cada rincón del territorio.
MicroBank: Financiación para quienes más lo necesitan.
Compromiso Senior: Servicios diseñados específicamente para nuestros mayores.
¡Enhorabuena por demostrar que la consistencia tiene premio!
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
"Marlaska es responsable de haber escogido a José Ángel González (ex DAO) y de haber retorcido un reglamento para prolongar su mandato"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
La Aemet pone fecha a la llegada a España de la próxima borrasca
El meteorólogo no ha descartado que se puedan batir récords en cuanto a número de borrascas en la temporada
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño