Podemos se planta ante el PSOE y pide indultos y debatir sobre una amnistía

Unidas Podemos se ha plantado ante el PSOE en el Pleno del Congreso para pedir este martes que apoye los indultos a los líderes del procès independentista, derogue el delito de sedición y permita debatir una ley de amnistía y un referéndum en la Mesa del Diálogo con el nuevo Govern de Cataluña.



El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, se ha posicionado en favor de la petición de la CUP de que se pueda tramitar una proposición de Ley de amnistía, aunque este punto se ha eliminado finalmente de la moción presentada por los independentistas.



"Hay que desjudicializar el conflicto y la Mesa del Diálogo hay que hacerla ya", ha dicho Asens durante su intervención en el debate de esta iniciativa de la CUP que será transaccionada con una enmienda de Podemos en la que se pide al Gobierno una propuesta de trabajo y un calendario para abordar el conflicto político en Cataluña sin excluir la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y la amnistía.

"Nos preocupa que la Mesa del Congreso haya prohibido el debate y se haya erigido en Tribunal Constitucional...Es censura política que agrava el conflicto", ha recalcado Asens toda vez que los letrados han señalado con varios informes que sería inconstitucional tramitar una ley de amnistía porque generaría un indulto general.



Unos documentos apoyados en la Mesa del Congreso por PSOE, PP y Vox



Asens ha señalado que así se "niega la democracia" y ha pedido que "se abra una etapa de confianza, que no será fácil", pero "tenemos que empatizar, salir de la zona de confort porque no hay alternativa sin debate". La moción de la CUP será votada el jueves y no saldrá adelante, pese a los votos a favor de Podemos y los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como el PNV o EH Bildu.



Tanto el PSOE, como PP, Vox y Ciudadanos rechazarán esta moción y mientras los socialistas han acusado a la CUP de ser "antisistema" pero apoyar a la derecha de Junts en Cataluña, PP y Vox han acusado a los independentistas de dar un golpe de estado a la democracia y Ciudadanos de "insultar" a los verdaderos presos políticos del pasado franquista. Por su parte, el diputado del PSOE José Zaragoza ha sido tajante al recordar a ERC, JxCAT, PDeCAT, la CUP y a Unidas Podemos que "no habrá ni referéndum, ni amnistía".