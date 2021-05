Luis del Val, al ministro de Justicia: "Con naturalidad observamos su decadencia y la de Marlaska"

Luis del Val escribe al ministro de Justicia Juan Carlos Campo en su imagen del día de "Herrera en COPE":

"Excelentísimo señor ministro de Justicia, Don Juan Carlos Campo Moreno. Ayer, parecía usted preocupado porque los españoles no observáramos con naturalidad el indulto generalizado a quienes intentaron un golpe de Estado. No se preocupe. Hace un par de años es posible que hasta no contempláramos con naturalidad que un ministro o un presidente del Gobierno nos mintieran con tanta persistencia como desparpajo, porque antes sucedía en raras y excepcionales ocasiones, pero ahora, cuando un compañero suyo nos miente, lo observamos con toda normalidad, porque ustedes mienten con la misma naturalidad y frecuencia con la que los patos cagan.

Que en Alemania dimitan altos cargos por haber hecho trampas en una tesis doctoral, y aquí el más alto cargo, el que preside el consejo de ministros en el que usted se sienta, hiciera trampas, y no haya dimitido, no nos espanta. Que usted, como juez, diera no sólo su aquiescencia, sino que colaborara en un proyecto de Ley que dejaba a sus compañeros jueces sin libertad, porque los jueces iban a ser todos elegidos por el Gobierno, lo vimos con tanta naturalidad, como vimos que la Unión Europea les paraba los pies por una ley digna de una dictadura.

Después de observar que en la Junta de Andalucía, de la que usted formó parte, se repartían el dinero dedicado a la promoción y auxilio de los trabajadores, concedido por la Unión Europea, como si fuera el botín de unos bandoleros, poco nos puede parecer anormal. Y si cometen la sospechosa prevaricación de indultar a unos delincuentes, que dicen que lo volverán a hacer, no por arreglar nada, sino porque necesitan sus votos, lo veremos con la misma naturalidad con la que hemos visto a otro juez, Marlaska, llevarse a hacer campaña política a quien dirige a la Guardia Civil, como le hemos visto destituir a un coronel porque el coronel quería seguir siendo honesto y honrado.

Con naturalidad volveremos a escuchar a los indultados decir que se metan el indulto por el culo, porque querrán entonces la amnistía, llegados a un punto en que decretar y excretar parecerá lo mismo. Y, con naturalidad, observamos la decadencia de usted y de Marlaska, y la falta de respeto que suscita ya entre los españoles, y los jueces, en particular, Excelentísimo señor ministro de Justicia, Don Juan Carlos Campo Moreno".

