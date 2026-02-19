Miguel Machado, ciego que saltó en paracaídas: "Tenía una ventaja y es que no podía ver el suelo; salté a 3.500 metros. Fue una experiencia preciosa"

El programa Herrera en COPE ha presentado en su sección 'la hora de los Fósforos' la increíble historia de Miguel Machado Orozco, un ejemplo de superación. En concreto, ha relatado en los micrófonos de COPE sus experiencias practicando deportes de riesgo a pesar de su ceguera, entre las que se incluyen ser campeón de España de esquí y el primer invidente en saltar en paracaídas en el país.

Una experiencia preciosa a 3.500 metros

Miguel Machado hazaña de ser el primer ciego en España en saltar en paracaídas, un hito que logró gracias al Ejército del Aire. El salto se produjo desde 3.500 metros de altura, una vivencia que él mismo ha calificado como "una experiencia preciosa".

Paracaída fotografía recurso

Machado ha explicado con humor que contaba con una ventaja, y es que "no veía venir el suelo". Al ser un salto tándem, su acompañante, un experto paracaidista, no le dio tiempo a sentir miedo. "Sientes que tienes el motorazo de la avioneta al lado y no tienes dónde apoyar los pies en el suelo", ha descrito sobre el momento previo a que su instructor lo empujara al vacío.

Campeones de España sobre los esquís

Además del paracaidismo, Miguel Machado también ha practicado parapente. Junto a su hermano, ha llegado a ser campeón de España de esquí y de atletismo, demostrando una capacidad de adaptación y un espíritu competitivo extraordinarios.

El método para esquiar es tan sencillo como efectivo. Su hermano, que ejercía de guía, se colocaba delante y le daba instrucciones constantes con la voz. Miguel, de hecho, ha explicado que había jornadas en las que su hermano "se quedaba ronco" de tanto hablar.

En las pistas que ya conocían bien, la comunicación cambiaba para no agotarse. En esos momentos, ha contado que ponían música en un megáfono y se deslizaban a su ritmo, lo que les valió el apodo de "los niños de la música" en las estaciones que frecuentaban.

Actualmente, Miguel Machado ha cambiado el deporte de élite por su otra gran pasión, la música, y desarrolla su carrera como cantante y tenor bajo su propio nombre, Miguel Machado Orozco. No obstante, sigue activo y va al gimnasio con su madre para mantenerse en forma.

Durante su charla con Alberto Herrera, ha surgido una pregunta interesante: ¿puede un ciego sentir vértigo? La respuesta de Miguel ha sido contundente: "Pues yo nunca lo he sentido. La verdad que me he puesto a mirar desde un balcón de un sexto hacia abajo y tal, y no he sentido vértigo".

La cuestión ha sido aclarada por el colaborador Naranjo, quien ha explicado que el vértigo no depende únicamente de la vista. "El vértigo no nace en los ojos, nace en el oído", ha precisado, detallando que el equilibrio depende del oído interno, la propiocepción (la sensación sobre el propio cuerpo) y la vista. Al faltar solo uno de los tres factores, una persona invidente puede sentirlo con la misma intensidad.