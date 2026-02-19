Juan Pablo, gerente de hotel: "Me dicen que han faltado hasta 20 personas y te enteras el mismo día cuando hablo con los responsables de departamento"

Las bajas laborales se han convertido en uno de los grandes problemas para la economía y el tejido empresarial en España. Conocido como la incapacidad temporal, este fenómeno representa ya el segundo mayor gasto para la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones, un dato que ha sido puesto sobre la mesa en el programa 'Herrera en COPE'. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha estallado ante lo que considera una inacción del Gobierno: "El gobierno parece que le importa muy poco".

Garamendi ha expresado su hartazgo por la situación, que se traduce, según sus palabras, en que "todos los días faltan a trabajar 1,7 millones de personas", una cifra que evidencia la magnitud del problema. "Estamos, vengo a hablar del absentismo, y no les da la gana de que nos sentemos", ha lamentado el líder de la patronal española, mostrando su enfado por la falta de diálogo para abordar una solución.

La hostelería, uno de los sectores más afectados

El impacto del absentismo es especialmente grave en sectores como la hostelería. Juan Pablo González, gerente de un hotel en Canarias y presidente de una asociación que agrupa a 260 hoteles, ha calificado la situación como la "principal preocupación" del sector. Ha señalado que el problema no es solo el coste económico, sino "la dificultad de sustitución" de los empleados ausentes, llegando a registrar picos alarmantes. "Hay departamentos en los que hemos tenido niveles de absentismo del 20 por 100", ha asegurado.

Esta situación genera una sobrecarga para el resto de la plantilla y pone en riesgo la operatividad diaria. González ha compartido el testimonio de gobernantas que se encuentran con la falta de "10, 15 o 20 personas" de un día para otro. "Te enteras el día por la mañana cuando vas a estar planificando el trabajo. Eso es prácticamente imposible", ha explicado sobre la dificultad de gestionar el servicio.

Absentismo laboral

El auge de los trastornos mentales y el envejecimiento

Detrás de este incremento del absentismo hay varias causas. Por un lado, el envejecimiento de la población trabajadora, que conlleva procesos médicos más largos y complejos. Por otro, y como gran cambio, se encuentra el aumento de los trastornos de salud mental, que ya son la segunda causa de bajas laborales en España. Mientras que la duración media de una baja ronda los 45 días, las relacionadas con problemas de salud mental se acercan a los 100 días.

El psiquiatra Daniel Cohen ha aclarado que este problema va más allá del agotamiento laboral o 'burnout'. "Realmente la ansiedad, la depresión está subiendo muchísimo y son trastornos mentales propiamente dichos, con toda esta sintomatología que afecta en todos los ámbitos de la vida", ha afirmado.

La investigación de las bajas fraudulentas

Ante la sospecha de fraude, muchas empresas recurren a detectives privados para verificar la legitimidad de las bajas. Julio Gutiez, detective privado, ha confirmado en 'Herrera en COPE' que la investigación de bajas fraudulentas se ha convertido en una parte mayoritaria de su trabajo. Aunque no ha querido generalizar, ha ofrecido un dato revelador de los casos que llegan a su agencia: "Entre un 60 y un 80 por 100" de las bajas investigadas resultan ser fraudulentas.

Gutiérrez ha matizado que las empresas no acuden a ellos a la ligera, sino que lo hacen cuando "ya tienen unas sospechas fundadas de que esa baja viene a ser fraudulenta". Por ello, desde su sector están colaborando con federaciones de empresarios en ciudades como Toledo, Alicante y Las Palmas para coordinar esfuerzos. "Al final somos los que realmente, no somos la solución, somos parte de la solución", ha concluido, recordando que este fraude "afecta evidentemente al bolsillo de todos”.