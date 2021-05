Herrera, sobre los indultos: "Lo mejor que se puede decir de Sánchez es que su palabra no vale nada"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan por la situación de la pandemia y también por la decisión de Pedro Sánchez de indultar a los políticos en presión por el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017.

En este sentido, el comunicador ha querido poner sobre la mesa la estrategia que tiene Sánchez para aplicar estos indultos: "Pedro Sánchez ha mutado en 'indultator' y algo debemos de agradecerle: se ha acabado el disimulo. Hay una decisión, tomada hace unos meses, y que quiere ocultar, más o menos, hasta las primarias del PSOE en Andalucía. Si Susana Díaz sabe esto puede utilizarlo para conseguir ese plus que sin esto no tendría".

En esta dirección, el comunicador se ha hecho varias preguntas: "Si lo de Junqueras y compañía es sedición, ¿cómo se llama lo de Pedro Sánchez? Insulto a la Justicia. No tiene desperdicio lo machacón que se puso ayer en Bruselas para decir que la Justicia es una venganza. Si alguna vez tuvo algo de juicio, este individuo lo ha perdido".

Al analizar la crónica política más pegada a la actualidad, el comunicador ha querido destacar que el discurso del líder socialista pronunciado el pasado martes en la capital comunitaria no estuvo a la altura de un presidente del Gobierno de España: "Dice que una sentencia del Tribunal Supremo es un acto de venganza. Es un escándalo absoluto porque sus palabras son más de un golpista que de un presidente del Gobierno. Es un cínico".

Por ello ha señalado que la palabra de Sánchez pierde mucho valor con actos como este: "Lo mejor que se puede decir de Sánchez es que su palabra no vale nada, y para ello solo hay que comparar sus palabras de ayer en Bruselas con las que pronunció en el año 2019. Es un presidente de saldo. Lo saben hasta los suyos".

También, el director de 'Herrera en COPE' ha querido destapar la verdadera cara que se esconde detrás de los indultos: "Al indultar reconoces que son presos políticos, que no piden el indulto y no muestran arrepentimiento. Indultarles es considerar sus actos golpistas como actividades políticas".

Por último, el comunicador ha querido mandar un mensaje directo a Sánchez para poner en valor el peso de la Justicia en nuestro país: "La Ley, y eso debería saberlo este sujeto, no es revancha y España no es una subasta. Los indultos sirven para reintegrar arrepentidos, no para reforzar delincuentes y esto es lo que va a hacer Sánchez para estar más tiempo en la Moncloa".