Luis del Val: "La declaración del pistolero en paro ha puesto contento a Patxi López, eso lo explica todo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las palabra de Otegi:









[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Por fin, por fin, se ha desentrañado el misterio de porqué se celebran en el País Vasco los días de odio contra la Guardia Civil, los Opa Eguna, que nunca fueron prohibidos por el ministro de Interior Marlaska. Y es que el Ministro de Interior, Marlaska, debía de estar en el secreto de la cosa. Las personas que no estábamos en el secreto pensábamos que el ministro de Interior o era un cobarde o es que odiaba también a la Guardia Civil, o era tonto y comulgaba con el alcalde Alsasua que denominaba al día de odio una consecuencia de la libertad de expresión. Es decir, que ETA había asesinado a 230 guardias civiles -doscientos treinta, que se pone usted a contar uno, dos, tres, cuatro... y cada número es un asesinato, cada segundo un cadáver, y está usted cuatro minutos contando muertos abatidos por la banda-. Y, encima de asesinar a 230 guardias civiles, no conformes con eso, se celebra un día para insultar a los guardias civiles que quedan vivos y decirles que se marchen. Cómo es posible que el ministro de Interior, Marlaska, permita que un Cuerpo que ha presenciado el asesinato de 230 de los suyos, tenga, encima, que soportar los insultos del club de fans de la banda de asesinos.No lo entendíamos, y ya, cuando el ministro Marlaska, comenzó a acercar presos etarras a las cárceles vascas, y que, además, el próximo mes les va a dar las llaves de las celdas al PNV para que las abra cuando le parezca, llegamos a sospechar que Marlaska era un topo de ETA. Pero no.

Ayer, el pistolero y secuestrador en paro por disolución de la banda de asesinos, lo explicó. Después de asesinar a los 230 guardias civiles quieren que se vayan fuera, pero es por el dolor que sienten. El pistolero y secuestrador en paro declaró que no debía haber ocurrido y, sobre todo, tanto tiempo. Si hubieran matado en lugar de casi dos centenares y medio, un par de docenas en cuatro años, les dolería menos. Pero les duele. Y por eso seguirán celebrando el Opa Eguna, a ver si se marchan con su uniforme fuera del País Vasco, porque así no sentirán tanto dolor al ver a un guardia civil. No es que les odien, es para evitar el dolor que les entra al ver a un guardia civil, vamos, que les revuelve el estómago. La declaración ha puesto contento a Patxi López. Con eso creo que queda explicado todo".









