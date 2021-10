Herrera: “¿En nombre de quién habla Otegi?”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es martes 19 de octubre del 2021, es un martes con diversas cosas a las que prestar atención. Por una parte, la rehabilitación de Bildu, es decir de los herederos de ETA promovida por el PSOE para maquillar sus pactos. Pero es que luego, cuidado, hoy es un día que tenemos al Constitucional resolviendo que el Gobierno se saltó la democracia suspendiendo el control del Congreso al Supremo estudiando hoy con 2 años de retraso si poner a una ministra socialista o de Justicia de fiscal general es legal o no. Bueno, decida lo que decida es impresentable, pero bueno.

MADRID, 12/10/2021.- La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a su llegada a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, este martes. EFE/ Mariscal

También tenemos a Yolanda Díaz, Ione Belarra, Ada Colau impulsando un Frente Amplio apoyado por Pedro Sánchez para reeditar un Frente Popular 2.0. Y tenemos, para no deprimirles más al Banco de España advirtiéndole por enésima vez al Gobierno que la crisis económica es muy profunda, va a ser muy duradera.

EL 'PERDÓN' DE OTEGI

Pero en lo que estamos es en el gesto de Otegi hacia las víctimasporque mañana se cumplen 10 años de la derrota de ETA a manos del Estado a través de su reconocimiento, pero el show ya nos lo han regalado por anticipado. Y recalco la palabra derrota porque eso fue, a ETA se le perforó desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional desde el CNI. Se le acosó desde el ejercicio de jueces valientes, Baltasar Garzón a la cabeza y otros muchos más, muchos más. El que hoy es ministro de Interior, por ejemplo, Grande-Marlaska. Y se le presionó desde colectivos ciudadanos, asociaciones de víctimas y la parte decente que es mucha, pero no es toda, de la sociedad vasca. Y eso provocó que efectivamente no pudieran dar un paso. Ahora, el hecho de que ellos lo admitieran en una conferencia de prensa con txapela tiene otras lecturas que ahora se las voy a realizar.

Vamos a ver si no se entiende esto no se entiende nada. ETA no dejó las armas por voluntad propia ni porque se lo pensará mejor, ni por arrepentimiento. Dejó las armas porque ya no pudo más. Ahora bien, cuando algunos le colocan a Rodríguez Zapatero las medallas de haber acabado con ETA yo les digo: hablé mucho con Rodríguez Zapatero de estas cosas y me contó cosas y él contaba que Otegi, efectivamente, había sido uno porque se había tragado 10 años de cárcel y que había hecho maniobras para que, hombre, el aterrizaje fuera el que fue. Maniobras con Josu Ternera y con Jesús Eguiguren del PSOE vasco. Rodríguez Zapatero sabe más de esa historia que nosotros, respeto su relato. Pero cuando ETA estaba derrotada lo que hizo el Gobierno es decirle, escenificar el final, es decir, reconocer que estáis derrotados y a cambio os legalizo. Y efectivamente y el Constitucional hizo su trabajo y allí están Bildu, Sortu y la madre que los parió a todos. Así que su expresión de arrepentimiento de ayer es cosmética, algo es desde luego, pero es cosmética.

Yo les aconsejo que no se dejen impresionar, no se impresionen por el hecho de que salga este tipo, valedor, pero un terrorista en activo en su día, valedor de los terroristas que ha justificado los crímenes que jamás los ha condenado diciendo que siente mucho el dolor como si efectivamente la actuación de ETA hubiera sido como el volcán de La Palma. Es una maniobra táctica y todo es cinismo. Lamentan que se prolongara el terror, que se prolongara no que se creara, como si ellos no hubieran podido pararlo cuando hubieran querido. Miren, si quisiera que las víctimas no sufrieran, Otegi promovería lo que no promueve que es la colaboración con la Justicia para esclarecer 300 o más asesinatos todavía por descifrary, además, impediría que se relacionen o que proliferen los homenajes a los etarras excarcelados o a los que todavía están en prisión, y espero que por muchos años, como el asesino múltiple Henri Parot. Les digo que nos impresionen por esta cuestión, porque es un movimiento táctico. Esto ¿qué favorece? Pues esto lo que favorece es que el PSOE pueda contar con Bildu para aprobar Presupuestos o para más cosas sin que algunos de su cuadra, perdonen la expresión de la cuadra que no es la más correcta, algunos de sus filas no se les pongan los pelos de punta porque han muerto muchos socialistas también. El PSOE necesita que Bildu no escandalice a los suyos por sus pactos y por lo tanto potencia, subraya y exagera de una forma particularmente ridícula esta acepción nueva de Otegi diciendo que siente mucho lo que hayan sufrido algunos. Hay un coro de pánfilos y de débiles mentales que pensarán ‘oh, que paso adelante, menuda empatía ha mostrado Otegi con las víctimas’; no ha mostrado ninguna, no se impresionen.

¿Qué otra derivada tiene también esta cuestión? Oigan no descarten que en el País Vasco puede establecerse un pacto Podemos-PSOE y Bildu y ¿quién es el perjudicado de ese pacto? El PNV. ¿Y quién lleva días mostrando una serie de mosqueos como un pavo en Navidad? El PNV, porque vislumbra la jugada. El mismo PNV que curiosamente ha salido diciendo cosas reaccionando a estas declaraciones de Otegi como no ha reaccionado ningún socialista. Urkullu, oiga que los del PNV, el PNV de Arzalluz agitaba el árbol, ETA agitaba el árbol y luego ellos recogían las nueces o los melones o lo que cogieran. Ese mismo PNV a través de Urkullu diciendo ahora ‘oiga, esto, no haga caso, esto es una cuestión estratégica sin más, no tenían que haber estado en contra de los crímenes y bla bla bla bla bla…’. El historial del PNV no le habilita precisamente para hablar de estas cosas, pero bueno ahí lo tienen, de ahí las declaraciones de Urkullu.

Vamos a ver, ayer Otegi no se dirige a las víctimas, hablaba para allanar el camino para la rehabilitación total, promovida por el PSOE que es el que más ha elogiado a Otegi más que el PNV y además, oigan una pregunta que desde el principio me planteo y no sé contestarme. ¿En nombre de quién habla Otegi? En nombre del entorno, en nombre de lo que queda de la organización, en nombre de los que están presos, en nombre de los asesinos… ¿En nombre de quién? El gobierno, este gobierno, impulsa leyes de memoria selectiva para las víctimas de la Guerra Civil o del franquismo y busca, además, culpables en el presente. Sin embargo, rebaja al mínimo los derechos de las víctimas actuales y rebaja el mínimo las exigencias de sus verdugos, por eso es particularmente indecente el gobierno y quien lo preside.