Del Val: "Los socialistas actuarán como socialdemócratas, evitarán hacer de prostitutas con los secesionistas"

Estoy muy contento de que Pedro Sánchez se proclame socialdemócrata, porque, al menos, conoce muy bien lo que no es la social democracia, y no es mentir al electorado; no es considerar que todo lo que hay a la derecha de la socialdemocracia es fascismo, en fin, no es socialdemocracia el 80% de las actuaciones del presidente del Gobierno más mentiroso desde 1978 del pasado siglo. Por eso, estoy contento puesto que la primera condición para saber lo que es algo es tener claro lo que NO es, y en eso Pedro Sánchez no tiene quien le iguale.

Pero casi estoy todavía más contento, porque va a intentar que desaparezca la prostitución. Es una tarea en la que fracasaron los griegos, los romanos, los visigodos, los católicos, e incluso los socialdemócratas suecos, que lo declararon delito y, mira, consiguieron lo mismo que se va a conseguir aquí con la intervención en el mercado de alquiler de pisos, y es que subieron los precios. Ahora, en Suecia, las prostitutas trabajan menos y cobran más, y los usuarios sólo pueden ser de rentas altas.

Aunque, posiblemente, a lo que Pedro Sanchez se refería es a la segunda acepción de prostituir que es “Deshonrar o degradar algo o a alguien abusando con bajeza de ellos para obtener un beneficio”.

Y ahí, sí, que mi alegría no tiene limites, porque se evitará degradar a los jueces, convirtiendo sus sentencias en indultos; dejará de deshonrarse a los abogados del Estado, abusando de ellos con bajeza para convertir a esos servidores públicos en servidores privados de una parte del Gobierno; se dejará de presionar a la SEPI para que conceda 53 millones de euros a una empresa al borde de la suspensión de pagos, como Plus Ultra; los ministros dejarán de prostituirse y no dirán que la mascarilla no es necesaria, y los diputados del PSOE, cuando en el Congreso se proponga que Venezuela es una dictadura, no se prostituirán y dirán que sí, como buenos socialdemócratas. En lugar de hacer lo que hicieron hace unos días -subirse el sueldo los ministros y aumentarles los impuestos a los autónomos- todos socialistas actuarán como socialdemócratas, y evitarán hacer de prostitutas con los secesionistas, que les exigen que les alquilen su socialdemocracia para seguir en el Gobierno.