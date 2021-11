Del Val, sobre la reunión de Santiago: "Hemos pasado del “España nos roba” al “Los nacionalistas nos chulean"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la reunión en Santiago de 8 presidentes autonómicos por la financiación:









"Mira, esta mañana me encuentro como mi tía Pascualina, cuando estaba dubitativa ante alguna circunstancia, y decía eso de “No sé si ponerme a servir o buscarme criada”. Así estoy yo, después de escucharos y ojear los periódicos. Porque están las alcaldadas. La del alcalde de Cádiz, animando a que los manifestantes corten las calles, y las mujeres de Cádiz tengan que parir en los coches, y los motoristas se maten contra un camión, cosa que entre las embarazadas y los motoristas de Cádiz le llenará de prestigio. La alcaldada de la fina intelectual Colau, que impide una estatua al Quijote, el personaje universal que primero habló bien y llenó de elogios a Barcelona, ciudad que alberga calles de personajes que aparecen en la novela, y el archivo cervantino más importante del mundo en la Biblioteca de Cataluña.

Bueno, pero la fina intelectual tiene excusa, porque no ha leído Don Quijote de La Mancha, y no le digan que eso está en la II Parte, que el tomo es muy gordo y tardará en encontrarlo. Luego tenemos lo de la ministra de Sanidad, que más que la ministra de Sanidad parece una inspectora de ferrocarriles, porque le es ajeno lo que haga cada autonomía, aquí pasaporte, aquí pasa con un PCR, aquí pasa con la vacuna y aquí no pasa nada, o sea, que atravesar España es algo así como recorrer Europa antes del imperio austro-húngaro.

Y, por fin, la reunión de la triple A,la Asociación de Autonomías Achuchadas, porque en unos pocos meses, hemos pasado del “España nos roba” al “Los nacionalistas nos chulean“. Menos mal que hay una buena noticia y es que el prestigio de Pedro I, El Mentiroso, sigue aumentando. Dijo que antes del año próximo el recibo de la luz estaría a precios de 2018 y va a poder sumar una mentira más a su denso catálogo. Parece que para que Pedro I no te mienta, o has tenido que intervenir antes en un intento de golpe de Estado, o tener en el brillante currículo el mérito de haberte dedicado a la tortura, a través del secuestro de personas. Pedro I, El Mentiroso, no le miente a Otegi, y le va vendiendo Navarra a plazos. Ahora, la que mueve el árbol, es Bildu, y, como siempre, recogerá las nueces el PNV. Hemos ganado. Ya no hay que matar a nadie. Será suficiente con que Pedro I, El Mentiroso, siga en el Gobierno: con el club de fans de los asesinos siempre cumple su palabra".

