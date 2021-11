Luis del Val: "Ya sólo faltaba la admonición de Casado sobre el personalismo"

La vida está llena de enigmas, y lo peor es que a los tradicionales hay que sumar nuevas incógnitas que te obligan a discurrir. Por ejemplo, es un enigma para mí la presencia continua de Zapatero en Venezuela, y, esta mañana, me pregunto cuál era el objetivo de la dirección nacional del PP en el congresillo de Andalucía.

¿Fueron a apoyar al líder regional, que logró lo que parecía imposible: desalojar al corrupto PSOE andaluz, que convirtió en un cortijo de amiguetes la región con más posibilidades de España? ¿O fueron a demostrar que están muy ocupados en sus luchas internas? ¿Fue Casado a evidenciar que era el líder de un partido amplio, de sensibilidades variadas, o fue a apoyar a su valido, que cuando abre la boca se le entiende que está obsesionado para que nadie le falte al respeto? Ya sólo faltaba la admonición de Casado sobre el personalismo, que suena a esas ceremonias comunistas donde se invita a que el díscolo haga contrición delante de la asamblea. Mire, don Pablo, los líderes se encuentran con el personalismo, pese a ellos.

El PP fue José María Aznar, y, luego, fueron las gafas y la barba de Mariano Rajoy, y hoy lo es usted. O sea, personas. Y el PP de Aragón es Lambán, y así sucesivamente. El problema no es el personalismo, no, el problema que tienen ustedes es que mientras el recibo de la luz cierra negocios; mientras se va a aprobar una Ley que parece redactada contra la Policía, y que va a dejar a sus agentes al pie de los pateadores de policías, y a los ciudadanos que no nos manifestamos nos van a robar la libertad, y no vamos a saber cuándo se cortará una calle, o escracharán a un vecino; mientras la inflación amenaza con el estancamiento, ustedes dan la impresión de que se encuentran muy ocupados sobre si expedientan o no expedientan a Cayetana Álvarez de Toledo.

En fin, a ver si se les pasa la pájara de ciclistas cansados. Porque si siguen cuestionando que quien gana las elecciones en una autonomía no conviene que presida el PP, en esa autonomía, me imagino que cuando Pablo Casado logre ser presidente del Gobierno, harán ustedes unas primarias para ver quién preside el PP en España, siguiendo la lógica de su valido, y siendo consecuentes con esa exótica doctrina. Suerte. Porque como sigan así de desorientados la van a necesitar bastante.