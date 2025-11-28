Juanma Castaño y el cambio anímico en el Real Madrid: "Solo hay una persona que puede hacer eso con peso en el club"

El ambiente en el Real Madrid ha dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. Tras una semana marcada por la tensión y las dudas sobre el juego del equipo, la victoria en Grecia ante el Olympiacos ha servido como catalizador para una serie de gestos y declaraciones que buscan proyectar una imagen de cohesión total. El vestuario ha cerrado filas, y las redes sociales se han convertido en el altavoz de este cambio de rumbo.

El mensaje más contundente ha llegado por parte de Fede Valverde, uno de los jugadores señalados durante la crisis. "Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca", ha publicado el uruguayo, añadiendo que "el míster siempre ha estado a mi lado". A su mensaje ha reaccionado Vinicius Jr. con un escueto pero significativo "juntos siempre". Estos gestos se suman al abrazo entre el brasileño y el entrenador, Xabi Alonso, al finalizar el partido en Atenas.

Una estrategia orquestada

Durante el programa El Partidazo de COPE, varios analistas han apuntado a que esta repentina unidad responde a una estrategia planificada desde las altas esferas del club. El periodista Nacho Peña la ha calificado como una "reacción en cascada de arriba a abajo", iniciada por una llamada de Florentino Pérez a Xabi Alonso, quien posteriormente hizo pública la conversación. "Creo que no es casual, que forma parte de una estrategia, pero que es un punto positivo porque cambia la tendencia", ha señalado Peña.

AFP7 vía Europa Press Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, hace un gesto durante el partido de la fase 5 de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el Olympiacos FC y el Real Madrid C.F. en el Estadio Georgios Karaiskakis

Esta escenificación, sin embargo, genera escepticismo en otros analistas como Dani Senabre, quien ha expresado sus dudas sobre la autenticidad del movimiento. Su reflexión en los micrófonos de COPE ha sido clara: "Un vestuario que realmente está unido y está tranquilo, no hace 14 mensajes seguidos diciendo que está unido". La idea de un abrazo "guionizado", como ha sugerido David Sánchez, pone de manifiesto las diferentes interpretaciones sobre una situación que llega tras una racha de juego y resultados que desnudaban los problemas del Real Madrid.

Un vestuario que realmente está unido y está tranquilo no hace 14 mensajes seguidos diciendo que está unido" Dani Senabre Tertuliano de El Partidazo de COPE

Protegerse del ruido exterior

El periodista Melchor Ruiz ha aportado la visión desde dentro del club, confirmando que "ha habido conversaciones en los últimos días, antes del partido ayer en Grecia, entre jugadores, y también entre Xabi Alonso y y jugadores". Según Ruiz, la plantilla ha decidido blindarse ante el "ruido del exterior", al entender que "se estaba incrementando toda esa crítica" y estaba "haciendo daño al equipo".

La conclusión de esas reuniones ha sido clara: dejar a un lado las posibles discrepancias individuales por el bien del colectivo. De ahí que, como ha explicado Ruiz, se haya producido un pacto para "blindarse" para volver a a seguir en esa línea positiva. Esta postura ha sido la que ha provocado que el Real Madrid cierra filas con Xabi Alonso, una idea reforzada por las declaraciones de pesos pesados como Mbappé tras el encuentro.

El poder de la presidencia

El debate en El Partidazo de COPE ha culminado con una reflexión de Juanma Castaño sobre la verdadera autoridad en la entidad blanca. Ante la pregunta de quién tiene la capacidad de imponer un cambio de actitud tan drástico en el vestuario, Castaño ha sido tajante, apuntando directamente a la cúpula directiva del club.

Solo hay una persona que puede hacer eso con peso en el club" Juanma Castaño Director de El Partidazo de COPE

Xabi Alonso y Florentino Pérez, durante la presentación del tolosarra como entrenador

Para el director del programa, en una entidad presidencialista, la orden debe venir de lo más alto. "Hay una persona que puede hacer eso, que es Florentino. Cuando alguien con un mínimo peso en ese club... yo solo veo así a Florentino y José Ángel Sánchez", ha afirmado Castaño, subrayando que solo ellos tienen el poder de exigir a los jugadores que, independientemente de sus relaciones personales, la prioridad absoluta es el rendimiento y la victoria.

Al final, como han coincidido todos los analistas, esta declaración de intenciones deberá refrendarse sobre el césped. Los resultados son el único termómetro real que medirá si la crisis ha sido superada o si, por el contrario, la unidad escenificada es solo un frágil alto el fuego. Los próximos partidos, empezando por la difícil visita a Montilivi, dictarán sentencia.