Rebeca Argudo, periodista: "En la banda del Peugeot tres eran espabilados y uno no se enteraba de nada"

La palabra prisión ha cobrado actualidad tras los recientes acontecimientos del caso Koldo. En la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’, la periodista Rebeca Argudo ha analizado junto a Jorge Bustos el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, quienes se suman a los casi 48.000 reclusos distribuidos en las 80 cárceles del país. Argudo ha planteado una irónica reflexión sobre la trama de corrupción que sacude al Gobierno.

La 'banda del Peugeot'

La periodista ha descrito la situación como una en la que, de los cuatro integrantes de la conocida como ‘banda del Peugeot’, tres eran "espabilados" y "más listos que los ratones colorados", mientras que el cuarto, "justo el que lleva presidente", era tan "tonto que no se enteraba de nada". Según Argudo, este último no se "olía la tostada" a pesar de las evidencias, una situación que ha calificado de inverosímil y sospechosa.

La responsabilidad de Sánchez

Argudo ha señalado directamente al presidente del Gobierno, afirmando que es una "mala pata" ser "honrado y honesto" y que se te suban al coche las únicas "manzanas podridas de todo el cesto". La periodista cree que Pedro Sánchez "duerme a pierna suelta" con la conciencia tranquila, convencido de que "han sido otros a sus espaldas los que lo hacían fatal". Esta situación, según expone, lleva a una conclusión inevitable.

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Finalmente, Rebeca Argudo ha presentado la disyuntiva en la que, a su juicio, se encuentra la opinión pública española. "O tenemos un presidente del gobierno tontísimo o tenemos un presidente del gobierno corrupto", ha sentenciado, resumiendo así la encrucijada sobre la implicación o el desconocimiento del presidente en la trama de corrupción.