García Page, en "Herrera en COPE": "El dinero que reciben las autonomías es el chocolate del loro"

Los presidentes de las ocho autonomías menos pobladas se reúnen este martes en Santiago de Compostela para consensuar un documento por un nuevo modelo de financiación autonómica.

Convocados por el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo se encuentran en Santiago: Javier Lambán, Alfonso Fernández Mañueco, Guillermo Fernández Vara, Concha Andreu, Miguel Ángel Revilla, Adrián Barbón y Emiliano García-Page.

Este último, el presidente de Castilla-La Mancha ha explicado en "Herrera en COPE" que la reunión responde a la necesidad de resolver problemas de financiación que afecta de la misma forma a distintas comunidades, "desde hace tiempo, incluso con el Gobieno de Rajoy, y con el mismo espíritu nos reunimos hoy, presidentes de distintos partidos que tenemos muy claro que van por delante los intereses de los ciudadanos que los estrictamente electorales sin quitarle importancia al sentido democrático que cada uno representamos, en este ejercicio responsable de la autonomía nos vamos reuniendo cada cierto tiempo -en Aragón, en Castilla y León...-, y el tema estrella es nuestro posicionamiento, en positivo, sobre el tema de la financiación, primero porque es un tema aparcado desde hace muchos años y segundo porque estamos con las secuelas de la crisis financiera y en medio del impacto de la crisis que hemos vivido con el covid, han pasado dos terremotos inmensos y el puzle lo tiene que componer el Estado, pero hay un criterio muy elemental, no digo que la financiación tenga que ser igual para todo el mundo porque tenemos distintas competencias, pero si hacemos una agenda clara de los servicios que deben darse en igualdad de condiciones, lo básico básico, la Sanidad, la educación, las prestaciones sociales, si todos cumplimos con lo que decimos hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre el número de habitantes y donde vive la gente slalvo que nos vayamos a vivir todos al mismo sitio y entoces se acaba el debate, pero no el problema".

En la reunión están presentes varios presidentes autonómicos socialista, pese al malestar que ha generado su participación en Moncloa. Un malestar que no le ha llegado a oídos de García Page, " no, la verdad que no, de todas maneras también es un esfuerzo inútil porque nos debemos a los ciudadanos, en este debate tenemos que salir como presidentes y entramos como presidentes, este no es un debate de partido, si todo fueran debates de partido estríamos haciendo un daño enorme a las instituciones de este país. Cuando tomas posesión de un cargo y juras la Constitución -incluido el presidente de la Generalitat de Cataluña-, es para cumplirla y tienes que gobernar para todos, hay que ser serios, los debates partidarios afectan a otras consideraciones. Nos hemos reunido cuando Rajoy y nos estamos reuniendo ahora y si mañana hay otro Gobierno nos seguiríamos reuniendo".

Dentro de ese diálogo constructivo que promulga el presidente de Castilla-La Mancha, los regidores que van a participar en este encuentro buscan por encima de todo solucionar el problema de financiación que tienen en sus territorios, "nos movemos en un marco,el de la LOFCA que se podría cambiar. Vamos a encontrar un marco sin necesidad de pelearnos, siempre desde un diálogo constructivo. De lo que vamos a hablar es de que quede asegurada la financiación igualitaria para la sanidad, la educación, para los grandes servicios básicos".

Admite García Page que los presidentes reunidos no tienen todos los mismos problemas, "hay matices, pero la verdad es que compartimos un elemento troncal muy básico que tiene que ver con la cantidad del territorio que gestionamos con la cantidad de población. Estamos ante un problema que tiene que tener sentido común y justicia y no deberíamos estar con este problema cada 5 años".

"Estamos aquí para hablar de los gastos iguales en todo el país"

"Hay un error de partida, parece que si sube la financiación para CLM tiene que bajar para Valencia y no, desde la Transición, desde el año 78, el Estado administra más del 50% de la tarta pública, las Comunidades Autónomas en torno al 29% -dependiendo del PIB-, y ayuntamientos y diputaciones en torno al 13%; las comunidades hemos ido sumando competencias, sobre todo las fundamentales para la ciudadanía, las que son muy difíciles de recortar y el debate no es quién sale ganando o perdiendo, lo primero que hay que debatir cuánto se redistribuye de esa tarta global en la que el Estado tiene que plantearse aportar más al conjunto del sistema. El covid lo ha puesto de manifiesto" afirma Emiliano García Page.

"Castilla -La Mancha es de las más infrafinanciadas, el Estado es el que tiene las puertas para los grandes ingresos, aquí estamos hablando solo de gastos, pero lo que hay que abordar es un debate serio de fiscalidad y el que decide la fiscalidad global del país es el Estado y aunque parece que las autonomías nos estamos pegando por los impuestos, los impuestos que recibimos las autonomías, el dinero que reciben las autonomías es peccata minuta, es el chocolate del loro ni afecta casi a la financiación de las autonomías; el Estado puede regular las llaves de los ingresos, pero las comunidades autónomas que dependemos de como evolucionen las rentas, el IVA..., porque vamos a un porcentaje si se gripa la economía quien más lo termina pagando es la autonomía porque tiene que seguir abriendo los hospitales, las universidades y los institutos. La lectura que hagamos aquí hoy es parcial porque ni contemplamos todo el conjunto de ingresos ni la realidad de renta de cada comunidad autónoma, esto de las balanzas fiscales que se inventaron en Cataluña son cuentos chinos, no tiene lógica ninguna. La riqueza que tiene Madrid no es solo de Madrid, las trasferencias de rentas es continua".

El Congreso, una cámara de intereses territoriales en detrimento del Senado

Por ello en la reunión de este martes "vamos a hablar de la parte que afecta a la financiación de los grandes servicios básicos y los demás debates tendrán que formar parte de otra realidad. Nos reunimos de una manera saludable, una lealtad de las autonomías con el Estado en positivo, para dialogar" insiste Page que ha criticado que ya no se den estos debates en el Senado "eso no pasa, es al revés el Congreso se ha ido convirtiendo en una cámara de intereses territoriales más que ideológicos que han pasado a un segundo plano y terminan decidiendo más un partido con dos diputados que otro con ciento y pico".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado