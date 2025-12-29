Inmaculada, vecina de Villamanín, explica cómo se repartirá El Gordo de Navidad: "Hemos acordado una rebaja voluntaria del 10% para cada papeleta, que son unos 4,444 euros"

Escucha la entrevista a Inmaculada, periodista y vecina de Villamanín, afectada por las papeletas agraciadas con El Gordo

Hoy es el día en que los vecinos de Villamanín, en León, deben firmar un acuerdo para recuperar la paz tras ganar El Gordo de la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre.

Inmaculada, periodista y vecina de Villamanín afectada por las papeletas agraciadas con El Gordo La entrevista de las 9H Escuchar

Aunque inicialmente hubo felicidad y agradecimiento hacia los jóvenes de la Comisión de Festejos, el ambiente cambió al descubrirse un error grave. Un taco de 50 participaciones (que recaudó solo 250 €) no fue consignado en la administración de lotería, lo que significa que esas papeletas, que ahora valen 4 millones de euros, no están respaldadas por décimos oficiales y no se pueden cobrar legalmente.

Esta situación ha generado una gran tensión, con acusaciones hacia los jóvenes, quienes incluso han renunciado a su propio premio para que sus vecinos puedan cobrar

Inmaculada, vecina de este pueblo de León ha relatado en 'Herrera en COPE' la angustia que se ha vivido en el pueblo, con reuniones de hasta cuatro horas, voces en alto e incluso náuseas físicas por la tensión.

Pese a todo, defiende a los jóvenes de la comisión de festejos que vendieron las papeletas y que, por un descuido, no registraron uno de los tacos. "Nadie se juega la vida por 250 euros", ha afirmado, recordando que los chavales "dieron la cara y renunciaron a su premio" para intentar paliar el problema.

La fórmula del reparto

La solución que se ha puesto sobre la mesa pasa por la solidaridad de todos los premiados. Según ha detallado Gutiérrez, existen 80 décimos consignados. A estos se suma el décimo que la propia comisión de fiestas dona, más otros cuatro décimos que reúnen entre los jóvenes implicados, alcanzando un total de 85 décimos.

EFE Reunión en Villamanin (León), por el posible fraude en el primer premio de la lotería de Navidad

Los cinco décimos restantes, que suponen 2 millones de euros, son los que generan el agujero. Para cubrirlo, se ha propuesto una "rebaja voluntaria de un 10 por 100" para cada papeleta premiada. Lo que equivaldría a unos " 4,444 euros por persona", según los cálculos de esta vecina.

Inmaculada lo tiene claro: "Yo abogo por la concordia, y que no es que perdamos un 10, es que todos ganamos un 90", señala a Sergio Barbosa.

No es que perdamos un 10, es que todos ganamos un 90" Inmaculada Periodista y vecina de Villamanín afectada por las papeletas de El Gordo de la Lotería de Navidad

Además, ha añadido que del dinero que pueda sobrar, por ejemplo, de papeletas perdidas o deterioradas, "se reparte entre todos los que hemos decidido voluntariamente renunciar a ese 10 por 100".

El objetivo es que, una vez se coordine todo el 22 de marzo, se devuelva a cada uno la parte proporcional que le corresponda de ese excedente.

Un pacto para evitar el conflicto

Este pacto se firmará hoy en Villamanín y es un acuerdo personal y voluntario. "De lo que se trata es que la mayoría intentemos eso", ha explicado Inmaculada, comparando la situación con una comunidad de propietarios.

Quien no esté de acuerdo "está en todo su derecho" de acudir a la vía judicial para reclamar la totalidad de su premio, aunque su opinión personal es no hacerlo.

Para ella, lo importante es el gesto de los jóvenes, que le han dado "tranquilidad" para afrontar el futuro, quitarse la hipoteca o dar "una educación quizás un poco mejor" a sus hijos. A pesar de la situación, se muestra optimista con el futuro del pueblo. "

Ahora se nos conoce por el lío de la lotería, y me gustaría que se nos conociera por el pueblo que pudo arreglar el lío de la Lotería", ha concluido.