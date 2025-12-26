¿Qué sucede con la lotería de Navidad de Villamanin? "Los vecinos del pueblo de León perderán 4.800 euros para que no acabe en los tribunales"

La alegría por el Gordo de la Lotería de Navidad, que sonreía a los vecinos de Villamanín (León) el pasado 22 de diciembre, se ha tornado en un complejo rompecabezas. El número 79432 trajo la suerte a esta villa de 700 habitantes, pero la celebración ha dado paso a la incertidumbre. Según se ha explicado en el programa 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz y Ramón Morales, la sorpresa ha llegado al intentar cobrar el premio, destapando un problema que enfrenta a los vecinos.

Un desfase millonario

El origen del conflicto reside en una discrepancia entre los décimos reales comprados y las participaciones vendidas por la comisión de festejos. Al municipio llegaron 89 décimos del número premiado, pero se vendieron participaciones de 5 euros equivalentes a más cantidad. Tras el sorteo, apareció un taco de 50 papeletas sin los 10 décimos correspondientes que las respaldaran, generando un agujero de 400.000 euros. Un error que evidencia la importancia de contrastar siempre las participaciones con la lista oficial de premios.

La encrucijada: repartir la pérdida o ir a juicio

Para solucionar el entuerto, la propuesta sobre la mesa es que todos los agraciados acepten cobrar un 6% menos del premio. Esto significa que cada vecino con una participación premiada con el equivalente a un décimo completo dejaría de ganar 4.800 euros. El objetivo, como explicaba el periodista Ramón Morales, es encontrar una salida para que "no acabe en los tribunales, una noticia tan bonita como es que te toque el gordo de la Navidad". Mientras este premio ha generado un conflicto, en otros lugares la suerte reparte alegrías más sencillas, como la pedrea de la Lotería de Navidad, que distribuye miles de euros por toda España.

Sin embargo, la solución no convence a todos. Algunos vecinos han amenazado con llevar el caso ante los tribunales y denunciar a la comisión de festejos. Para que la propuesta de reparto de pérdidas sea aceptada, se necesita una mayoría de dos tercios en la votación que se está celebrando en el pueblo. La situación ha generado una tensión palpable, hasta el punto de que la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se ha desplazado al lugar para prevenir altercados, porque "cuando hay dinero de por medio, se pueden perder las formas".

Tensión y resignación en el pueblo

Pese a la tensión, el sentimiento que más predomina en Villamanín es la resignación. La mayoría de los vecinos parece entender que el error parte de "la falta de experiencia o la inocencia de la comisión de festejos", que se ha visto desbordada por la situación. "Aquí no se ha querido engañar a nadie, sino que se han visto quizás desbordados", insistía el compañero de COPE Castilla y León. Un recordatorio de que la lotería puede cambiar vidas, como le ocurrió a la Asociación Alzheimer de León, que resultó agraciada en el mismo sorteo.

El caso subraya la advertencia que lanzaba Pilar García Muñiz: hay que tener un "exquisito cuidado" al gestionar participaciones de lotería. Es una práctica muy común, pero es fundamental "tenerlo todo muy controlado y muy medido para que no sucedan estas cosas". Mientras tanto, el pueblo de Villamanín contiene la respiración, a la espera de una decisión que determinará si la alegría del Gordo termina en anécdota o en una batalla legal.