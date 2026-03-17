Pep Guardiola felicita al Real Madrid y a la prensa por la clasificación del equipo blanco para cuartos de final de la Champions: "Felicidades al Madrid y a todos vosotros"

Pep Guardiola ha comparecido ante los micrófonos de Movistar Plus tras la eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid en la Liga de Campeones. El técnico catalán, con un tono notablemente serio, ha felicitado al conjunto blanco por el pase, aunque no ha ocultado su malestar por el desarrollo del encuentro.

Preguntado por Ricardo Sierra sobre si la clasificación del Madrid era justa, Guardiola ha evitado la polémica y se ha limitado a felicitar al rival, pero ha sido claro al lamentar las circunstancias del partido: "Lástima no haberlo vivido 11 contra 11".

Un equipo extraordinario

Pese a la eliminación, el entrenador ha sacado pecho por el rendimiento de su plantilla. "Somos un equipo extraordinario, extraordinario", ha insistido, destacando el buen fútbol desplegado. "Jugamos muy bien al fútbol", sentenció, a pesar de admitir errores puntuales como el del primer gol en el Bernabéu.

Fuerzas para seguir

Sobre su continuidad y si tiene fuerzas para seguir y volver a enfrentarse al Real Madrid la próxima temporada, el entrenador ha sido tajante y ha confirmado su compromiso para el año que viene: "Sí, sí, muchísimas". Guardiola ha asegurado que el equipo se levantará para preparar los retos que le quedan.

Finalmente, Guardiola se despidió con un mensaje directo. Tras felicitar al club blanco, añadió un comentario con ironía que ha sido interpretado como un dardo a la prensa: "Felicidades al Madrid y a todos vosotros". Según la valoración de Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE', fue una despedida que reflejó la tensión del momento.