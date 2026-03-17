Manolo Sanchís deja claro si debe jugar Mbappé frente al Atlético de Madrid o si Arbeloa debe hacer cambios en ataque: "Sé quién debería ser el sacrificado"

El próximo domingo a las nueve de la noche se disputa el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y una de las grandes incógnitas es el papel que tendrá Kylian Mbappé. El debate ha sido analizado en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, donde el exjugador Manolo Sanchís ha ofrecido su punto de vista.

Clara apuesta por la titularidad

Manolo Sanchís ha sido contundente al afirmar que el delantero francés debe formar parte del once inicial. "Si Mbappé está bien, y hoy le hemos visto bien, no lo hemos visto renqueante, ha hecho un par de jugadas de mucha rapidez, claro que tiene que jugar", ha asegurado el exfutbolista.

¿Quién es el sacrificado?

La segunda parte del debate se centra en qué jugador debería dejar su puesto al francés. Sanchís cree que la duda está condicionada por el sistema que elija el entrenador, que el texto menciona como Arbeloa. "Yo creo que la decisión está entre Brahím en función de lo que Arbeloa quiera", ha explicado, aunque ha admitido su pronóstico: "Yo sé que va a ser por Brahím".

La elección final dependerá de si el técnico, Arbeloa, se decanta por un esquema con "3 arriba muy claros" o si prefiere reforzar el medio campo con "2 puntas y 4 en el centro", una opción que Sanchís considera más probable. En este escenario, Brahím Díaz parece ser el principal candidato a empezar el encuentro desde el banquillo.