Jorge Dezcallar, exdirector del CNI: "Si saben que hay un terrorista preparando algo en España el Mossad y la CIA nos lo van a contar por malas que sean las relaciones"

La actual posición política del Gobierno de España, que no agrada en Estados Unidos ni en Israel, plantea una duda clave que el periodista Jorge Bustos ha trasladado al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, en el programa 'Herrera en COPE': ¿cómo colabora un agente español con sus colegas del Mossad y la CIA cuando sus respectivos gobiernos están 'a la gresca'?

Escúchalo en Podcast Jorge Dezcallar, exdirector del CNI La entrevista de las 9H Escuchar

Una cooperación por encima de la política

Jorge Dezcallar ha sido tajante al afirmar que la colaboración entre los servicios de inteligencia se mantiene. Ha explicado que, aunque los gobiernos puedan disentir sobre asuntos como el reconocimiento del estado palestino o la legalidad de la actual operación militar israelí, la cooperación en materias clave como la lucha antiterrorista continúa y está 'absolutamente unida'.

Dezcallar ha recordado que los servicios de inteligencia siempre mantienen líneas de comunicación abiertas en los momentos más difíciles. Como ejemplo, ha citado la crisis de Perejil, cuando España y Marruecos dejaron de hablarse a nivel político, pero los servicios de ambos países 'nos hablábamos todos los días' para transmitir información y 'ayudar a acercar posturas'.

El exdirector del CNI ha asegurado no tener 'ninguna duda' de que la colaboración vital persiste. 'Si saben que hay un terrorista preparando algo en España, el Mossad nos lo va a contar o la CIA nos lo va a contar', ha sentenciado, 'por mal que sean las relaciones en ese momento entre los gobiernos'.

Si saben que hay un terrorista preparando algo en España, el Mossad nos lo va a contar o la CIA nos lo va a contar" Jorge Dezcallar Exdirector del CNI

No obstante, ha matizado que la 'actual frialdad' en las relaciones políticas sí puede traducirse en un 'menor flujo de información' general. Sin embargo, ha insistido en que la inteligencia crucial para la seguridad, como la información antiterrorista, está por encima de 'malestares que acaban siendo coyunturales'.

Distintas formas de actuar

Dezcallar también ha ofrecido una visión sobre las prioridades de sus homólogos, relatando una conversación con un antiguo director del Mossad. '¿Vosotros pensáis que estamos preocupados por los palestinos?', le preguntó el jefe del espionaje israelí, para después revelar su verdadero foco: 'Dedico a los palestinos el 10 % de mi tiempo, el 90 % está dedicado a Irán'.

EFE El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Según el exdirector del CNI, su homólogo israelí consideraba a Irán su 'enemigo existencial' y la amenaza principal. Sin embargo, el propio Dezcallar ha reflexionado que precisamente 'descuidar el problema palestino' es lo que, en su opinión, condujo a los 'terribles atentados de Hamás' del 7 de octubre de 2023.