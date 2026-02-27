Misa aclara el pique con Claudia Pina durante el último Real Madrid - Barcelona: "Fue un lance del partido y cada una defiende lo suyo; yo sé que no le di y ella piensa que sí"

El FC Barcelona impuso su autoridad el pasado 5 de febrero en el Clásico de la Copa de la Reina tras golear 0-4 al Real Madrid. Una goleada que llevó a las azulgranas a las semifinales del torneo del KO tras un partido que acabó sin sorpresas en el número 22 entre ambos equipos.

GOLEADA AZULGRANA EN LA COPA

El Madrid pudo adelantarse en el marcador en una acción de Athenea del Castillo en los primeros compases del partido. Pero el Barça se adueñó rápidamente y en el minuto 21 se adelantó gracias a un cabezazo de Alexia Putellas imparable para Misa Rodríguez.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Las jugadoras del FC Barcelona celebrando un gol contra el Real Madrid.

Las blancas buscaron incansablemente el empate, pero se toparon con el VAR y una extraordinaria Cata Coll, que sostuvo al Barça en los últimos compases de la primera parte y en el inicio de la segunda mitad. Y cuando mejor estaba el Madrid, aparecieron Ewa Pajor, con un doblete, y Salma Paralluelo para cerrar con un 0-4 un nuevo triunfo azulgrana.

El encuentro fue muy intenso y la polémica se vivió en los minutos finales de la primera parte en un encontronazo entre Misa Rodríguez y Claudia Pina. La delantera azulgrana, tras intentar quitar el balón de las manos a la portera, terminó cayendo al césped.

LAS PALABRAS DE PINA TRAS EL PARTIDO

Un pique llamativo en el que, además, Claudia Pina dio numerosas vueltas retorciéndose de dolor, mientras Misa reclamaba que se había tirado y pedía de forma irónica el cambio para la futbolista 'culé'. Una tensión que la colegiada zanjó hablando con las capitanas de ambos equipos.

rtve Imagen del pique entre Misa Rodríguez y Claudia Pina

Y a la conclusión del partido, Claudia Pina se pronunció al respecto en 'Esport 3' y dijo: "Lo único que sé es que me ha dado en la cara y en el tobillo a la vez y ha acabado el partido, pero bueno".

MISA ACLARA EL PIQUE CON CLAUDIA PINA

Y este jueves la portera del Real Madrid ha aclarado la polémica durante la entrevista en El Partidazo de COPE.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Misa Rodríguez reclamando a Claudia Pina haberse tirado durante el Real Madrid - Barcelona.

"Vi a Claudia dando muchas vueltas y pedí al banquillo del Barcelona que la cambiaran por si le estaba pasando algo", comentaba entre risas. Y añadía: "Le pregunté ayer si estaba bien de la cabeza y el tobillo. Pero son cosas que se quedan en una anécdota dentro del campo y ya".

La portera quiso aclarar lo sucedido y señalaba: "Me gustaría aclarar lo de Pina y, al final, son cosas que se quedan dentro del campo. Son piques en los que cada una defiende lo suyo".

Y para finalizar, dijo: "Cada una defendemos lo nuestro. Yo sé que no le di y ella sigue diciendo que sí. Yo digo que no le doy porque si le hubiera pegado, pues le habría pedido perdón en ese momento".