José Antonio Maldonado, meteorólogo, anuncia el fin del calor en estas zonas: "Un paso de un frente dejará lluvias y sopla el viento con rachas fuertes en algunos puntos"

El meteorólogo José Antonio Maldonado desde la sección 'El After' del programa 'Herrera en COPE' explica que la borrasca que viene afectando a Canarias se desplaza hacia el Sáhara. Para este viernes, solo se esperan precipitaciones moderadas que podrían ir acompañadas de barro en Lanzarote y Fuerteventura, y débiles en el resto del archipiélago. En la península, un frente dejará lluvias ligeras en Galicia, las regiones cantábricas y Castilla y León, mientras que en el resto predominará el sol, con algunos bancos de niebla matinales.

El desplome de las temperaturas para el fin de semana

El cambio más significativo será el descenso notable de las temperaturas. Como ejemplo, el meteorólogo ha señalado el caso de Bilbao, “donde ayer la máxima fue de 27 grados, hoy no se rebasarán los 20”. Además, ha pronosticado cierzo en el Valle del Ebro, tramontana en el Ampurdán y levante con rachas fuertes en el Estrecho.

Para la jornada del sábado, Día de Andalucía, se espera un cielo parcialmente nuboso en gran parte del país, con precipitaciones leves en Cantabria, el País Vasco, Navarra y los Pirineos. No se descarta algún chubasco tormentoso en la cordillera Ibérica y el norte de Canarias. La calima hará acto de presencia en la mitad sur peninsular y en el archipiélago canario, y las temperaturas seguirán bajando. “Volviendo a hacer referencia a Bilbao, la máxima, y con paraguas en mano, será de 14 grados”, ha subrayado Maldonado.

El mes de marzo comenzará el domingo con una tendencia a la estabilidad atmosférica. Únicamente se esperan cielos nubosos en Baleares y en los litorales de la mitad norte mediterránea. La calima continuará en el sur y Canarias, y las temperaturas se moverán dentro de los límites normales para lo que marca el calendario, con posibles heladas débiles en la meseta norte.

Aviso para alérgicos y anécdotas en antena

Maldonado también ha lanzado un aviso importante: “Ya han comenzado los altos índices polínicos en algunas zonas, y serán noticia a no mucho tardar”. Debido a las numerosas lluvias de las últimas semanas, ha advertido que “quienes tengan problemas de alergia tendrán ya que estar ojo avizor a esa circunstancia”.

EFE Vista de la lluvia desde la localidad cántabra de Suances

La conversación ha tenido momentos distendidos, como cuando Carlos Herrera ha mencionado al periodista Luis Varas, a quien se ha referido por error como "Luis Barza". Maldonado ha aclarado entre risas que Varas es un “amigo íntimo” y “un histórico de la radio sevillana”, con quien trabajó hace años en Canal Sur.

Finalmente, la charla ha derivado hacia la Semana Santa de Sevilla, donde ambos comunicadores han recordado haberse visto en La Campana, a veces junto a Paco Vélez, presidente del Consejo de Cofradías. Maldonado ha concluido su pronóstico para la próxima semana afirmando que las características meteorológicas estarán “en consonancia con lo que indica el calendario”. “Así pues, adiós al calor anticipado”, ha sentenciado.