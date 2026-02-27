El fenómeno 'therian' llega a España: ¿nueva tribu urbana o invención mediática?

El programa 'Herrera en COPE', en su sección 'Traficantes de Palabras', ha abordado el creciente fenómeno de los therians, personas que se sienten y actúan como animales. El presentador, Jorge Bustos, ha introducido el término, cuya etimología proviene del griego theriantropía (therion, bestia, y anthropos, hombre), para describir una moda que "tiene poco de mitología y mucho de surrealismo, inmadurez de redes sociales y tontería o de salud mental".

Esta tendencia, popularizada en redes, se caracteriza por individuos que emulan ser desde un caniche hasta un bonobo, utilizando orejitas, bigotes y máscaras y desplazándose a cuatro patas. Estos comportamientos han derivado en situaciones surrealistas, como personas que ladran en público, olisquean orines o incluso han llegado a morder a una niña o ser atacados por perros reales.

Un fenómeno mediático sin precedentes

La periodista Rebeca Argudo ha centrado su análisis no tanto en los casos individuales, sino en su dimensión como fenómeno mediático. Según Argudo, lo inusual de esta situación es que, a diferencia de otras tendencias, "primero supimos por los medios que existían los Therian, y luego llegaron los primeros casos documentados en nuestro país".

Argudo ha destacado que, tras la cobertura mediática inicial, comenzaron a aparecer en España los primeros casos de "gente correteando detrás de un hueso o siendo paseados por un humano que sí se siente humano". Esta secuencia de eventos plantea dudas sobre la espontaneidad del fenómeno y el papel que juegan los medios en su difusión y crecimiento.

Crítica a la normalización social

La periodista también ha reflexionado sobre la presión social para aceptar estas conductas sin cuestionarlas. "Raritos los ha habido siempre, solo que ahora no podemos decir que lo son y debemos hacernos cargo de su especial sentir", ha afirmado Argudo.

En su intervención, ha criticado la obligación de ser "partícipes de lo performativo simulando, no vayan a pensar que somos fascistas". Argudo se pregunta si la sociedad debe aceptar como algo normal que "un adulto ande por la vida ladrando en público y olisqueando pipís".

Therian

Finalmente, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha concluido su análisis con una pregunta sin resolver que refleja la ambigüedad del fenómeno, aludiendo a que no queda claro "si el gilipollas o el serian nace o se hace", dejando en el aire si estas personas surgen de forma natural o son un producto de la exposición mediática.