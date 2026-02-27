"Una persona de mi entorno se llama Cielo Celeste Esmeralda; unos la llaman Cielo, otros Esme, cada uno a su forma. Pero tiene un nombre distinto en su DNI"

El programa Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha dedicado su sección 'la hora de los Fósforos' a una divertida búsqueda: encontrar el nombre compuesto más gracioso, divertido o largo de España. La iniciativa ha destapado un auténtico catálogo de nombres singulares gracias a la participación de los oyentes y los propios colaboradores del programa.

La primera en compartir su hallazgo ha sido una oyente llamada Beatriz, quien ha relatado el caso de una persona de su entorno con el nombre de 'Cielo Celeste Esmeralda'. Según ha explicado, la burocracia española impuso sus límites y en su DNI solo figuran los dos primeros, 'Cielo Celeste', aunque su entorno se refiere a ella mayoritariamente como 'Esmeralda'.

Cuando el Registro Civil pone límites

Este tipo de situaciones no son nuevas, como ha recordado el colaborador Antonio Gredano. Ha compartido la anécdota de Goyo, cuyo padre intentó registrar a su hermana como "Rocío del Carmen Blanca Paloma del Mar". La funcionaria del registro fue tajante: "Aquí usted pone 2 nombres. Después, en el bautizo, si quiere, le pone el callejero de Sevilla".

Alamy Stock Photo Jubilado con bastón caminando por una calle adoquinada en Sevilla, Andalucía, España.

La periodista María José Navarro también ha aportado su experiencia personal. Ha confesado que su nombre es fruto de la falta de acuerdo entre sus padres y ha revelado su particular anhelo: "Me gustaría muchísimo haberme llamado María del Señor, porque me podrían llamar señor". También ha mencionado que por poco no se llamó Antonina, un nombre que le quería poner su madre.

De la historia a la gran pantalla

La conversación ha derivado hacia nombres más modernos y cinematográficos. Un oyente llamado John ha contado que su padre se llamaba 'Luis Juan Ignacio', a lo que Herrera ha bromeado con que, de haber sido su hijo, le habría puesto 'John Wayne'. El presentador también ha mencionado la existencia de nombres tan peculiares como 'Kevin Kostner de Jesús' para ilustrar las nuevas tendencias.

Para cerrar, Alberto Herrera ha lanzado un reto a sus colaboradores al recitar un nombre de pila de longitud histórica: 'Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano María Remedios de la Santísima Trinidad'.