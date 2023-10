"No lo han contado": La pregunta de Carlos Herrera a Renfe y la Policía por el caso Álvaro Prieto

"Todos estamos consternados por la muerte del joven Álvaro Prieto, por todo lo que ha rodeado el hallazgo del cadáver", así comenzaba Carlos Herrera su monólogo de este martes, antes de narrar los hechos que tuvieron este lunes, cuando se encontró el cuerpo del joven en un tren en la estación de Santa Justa, en Sevilla.

El tema se ha colado en la sección 'Fruta Pelada' y tras la explicación de María José Navarro, Herrera ha querido lanzar una contundente pregunta a los investigadores del caso. Escúchalo en el siguiente audio.

Era un cámara de Televisión Española el que encontraba el cuerpo del joven, confirmando la peor de las noticias. La emisión de las imágenes en el programa presentado porJaime Cantizano, ha generado una gran oleada de indignación, ya que las imágenes de parte del cuerpo se emitieron en directo.

¿Debería RTVE haber emitido las imágenes de Álvaro Prieto?



Carlos Herrera ha querido dejar muy clara su opinión por el papel jugado por RTVE en el descubrimiento del cadáver de Álvaro Prieto: "Vamos a ver, un cámara está rodando por allí y en ese momento encuentra aquello", ha resumido un Herrera al que se le ha escuchado visiblemente indignado.

"En ese momento", ha continuado Herrera, "ese tren se va. Y cuando entra en el directo el cámara y este reportero, el tren vuelve. Y es entonces cuando están allí y se ve", ha terminado por detallar tras haber comprobado él mismo cómo se dio la polémica secuencia televisiva del programa Mañaneros presentado por Cantizano. Escucha las palabras del comunicador en el siguiente audio.

El director de 'Herrera en COPE' indica, además, que "estaban en directo, es decir, no van buscando esa imagen. Esa imagen se la encuentra la cámara en directo, no va buscando necesariamente el morbo". El comunicador concluye su reflexión asegurando que el hecho de que RTVE pida disculpas "les honra, pero no es para hacer de esto, creo yo, un Núremberg televisivo".

La reflexión de Miguel Lago sobre el caso de Álvaro Prieto

Tras encontrar el cuerpo, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, que ocupaba el tema central en las tertulias televisivas, como el 'Y ahora Sonsoles'. En pleno debate en el programa de Antena 3, destacan las palabras de Miguel Lago sobre lo que ocurrió con el joven cordobés.





"¿En qué punto estamos como sociedad en el que hay en una estación como Sevilla, en este caso un chaval blanco, guapo, bien vestido y no hay ningún trabajador que le eche una mano? A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era en la que vivimos del cinismo ya no nos ayudamos los unos a los otros", reflexiona Lago.

El mejor análisis de la actualidad con Carlos Herrera

Más allá de la muerte del joven de 18 años, la guerra en Israel sigue ocupando el foco de la actualidad. "Sobre el terreno, ahora mismo se sigue demorando la ocupación terrestre, crece la preocupación por la situación de la población civil desplazada. La UE ha acordado establecer un puente de ayuda humanitaria. También ha habido alguna novedad sobre la situación de los rehenes. Mañana llega Biden a Israel y veremos en qué desemboca", apuntaba Herrera.

Además, se centraba en el cruce entre el Gobierno de Sánchez y la embajada de Israel: "Las divisiones en el seno del Gobierno de Sánchez han provocado un incidente diplomático con Israel, era cuestión de tiempo. Ayer la embajada de Israel hizo pública una nota de protesta en términos muy duros, seguramente le faltaba algo de matiz". Escucha su análisis, al completo, en el siguiente vídeo.