Herrera: "Era cuestión de tiempo que las divisiones en el Gobierno provocaran un incidente diplomático"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Todos estamos consternados por la muerte del joven Álvaro Prieto, por todo lo que ha rodeado el hallazgo del cadáver. Un joven de 18 años que aparecía en una zona cercana a la estación de Santa justa de Sevilla, en las instalaciones de la estación, lejos de la zona de pasajeros. Saltando unas vallas se puede llegar ahí.

Audio





Después de cuatro días de búsqueda, un equipo de TVE filmando por allí y se encuentra con las imágenes. No es que enfocaran directamente al joven, pero ha generado una polémica en torno a las mismas. Unos dicen que se ha utilizado demasiado la imagen de una forma no correcta, de una forma deliberadamente provocadora.

Lo importante es qué se sabe hasta ahora. Estaba de fiesta, volvía para Córdoba y no llegó a coger el tren. No tenía batería en su móvil, en ese momento no le permitieron entrar al tren. Las primeras investigaciones de los forenses que tenía las manos quemadas y no descartan una muerte accidental al agarrarse a la catenaria.





Divisiones en el seno del Gobierno por la guerra en Israel

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otra parte, las divisiones en el seno del Gobierno de Sánchez han provocado un incidente diplomático con Israel, era cuestión de tiempo. Ayer la embajada de Israel hizo pública una nota de protesta en términos muy duros, seguramente le faltaba algo de matiz. El ministerio de Asuntos Exteriores español emitía un comunicado de respuesta rechazando como falsedades las afirmaciones de la embajada israelí.

Evidentemente, la embajada de Israel no estuvo fina, decir que Podemos se alinea con el ISIS, así sin matizar es llevar las cosas más allá de lo razonable, pero si en la nota se hubiera dicho que se alinea políticamente con la postura que viene manteniendo Hamás a lo mejor habría tenido la razón.





La postura de Podemos, Sumar, de toda la izquierda, es la de condenar los crímenes de Hamás, pero justificarlos políticamente. Los israelíes no están familiarizados con el término brazo político del terrorismo, porque de eso ha ejercido Podemos, igual que Bildu lo ha hecho con ETA. Cuando tú justificas los atentados y ejerces una equidistancia tramposa, actúas como legitimador del terrorismo. Sánchez necesita los votos de Sumar, aunque su presencia nos condene a la irrelevancia internacional.

Sobre el terreno, ahora mismo se sigue demorando la ocupación terrestre, crece la preocupación por la situación de la población civil desplazada. La UE ha acordado establecer un puente de ayuda humanitaria. También ha habido alguna novedad sobre la situación de los rehenes. Mañana llega Biden a Israel y veremos en qué desemboca.

Sánchez sigue negociando su investidura

En clave nacional, no sabemos nada de las negociaciones para la investidura porque hay un cerrojazo informativo. Ayer apareció en escena Zapatero para defender a Sánchez.

Un dato casi sangrante, mientras se prepara una amnistía para los golpistas, un juzgado de Barcelona ha citado como imputada a la antigua directora del CNI, Paz Esteban, una funcionaria ejemplar, que ahora se enfrenta a una causa judicial por un informe tramposo que fabricó el independentismo.

Esta es la España de Sánchez, un funcionario cumple con su deber, es purgado e incluso se enfrenta a investigaciones judiciales, mientras los golpistas escriben el código penal.