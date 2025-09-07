Ingresan a un lotero de Almería por una urgencia médica y, semanas después, entrega a los médicos algo mítico

Jesús es lotero pero también es un apasionado de su trabajo, hasta el punto de reconocer que la Administración de Lotería número trece de Almería es su segundo hogar. Y es que lleva al frente desde 1998, cuando tenía 24 años y ya empezó a repartir alegría. De hecho, se convirtió en el lotero más joven de España.

26 años más tarde, cuenta en La Linterna que sigue disfrutando de su trabajo como cuando empezó. “El trato con la gente es lo que más me gusta, el contacto con la clientela, el día a día es muy bonito, no cabe duda de que, cuando da un premio, es lo que más me gusta del trabajo, porque al final trabajas para dar premios y eso es lo que más me gusta, dar premios y ver a la gente dando saltos”, explica a Expósito.

Europa Press Jesús Ibáñez, dueño de la administración de Lotería 'La Trece'

La lotería de Jesús

En todo este tiempo al frente de “La Trece” ha repartido multitud de premios. Sin ir más lejos, el año pasado, el Gordo de navidad cayó en su administración. Y como es tradición, Jesús sacó la botella de champán para brindar y celebrar con los agraciados. “La satisfacción de hacer feliz a los vecinos y al barrio, o a cualquier persona, porque nosotros vendemos a través de la web, y puede estar en Galicia”, explica en COPE.

Al lotero almeriense le da lo mismo a quién entrega el premio “porque al final es hacer feliz a alguien, la gente que juega es para que le toque, porque le hace falta”. Por eso, hace seis años quiso repartir un poco más de suerte entre la gente que no podía permitirse comprar un décimo. Así surgió su iniciativa “Se busca el Gordo”. Una idea que se ha convertido en una tradición navideña en Almería, algo mítico.

Los escondites de los décimos

“Lo que hago es esconder unos sobrecillos rojos que ya se han hecho famosos, los escondo en el mobiliario urbano”, reconoce entre risas. Por ejemplo, cuenta que el año pasado llegó a esconderlo debajo del agua. “En una playa de Almería y la gente me decía que estaba loco, que quien se iba a meter ahí a buscar décimos en diciembre”.

Escondía los décimos y los vecinos del barrio de Oliveros tenían que localizarlos, pero pronto su propuesta corrió como la pólvora y llamó la atención de gente que no vive en Almería; todos querían participar. Cuando el año pasado escondió los décimos en el mar, se volvieron locos.

EFE ¿Qué hacer si encuentras un décimo premiado de la Lotería de Navidad?

Revela Jesús que llegó gente de toda España hasta Almería sólo para jugar: “gente de Madrid, gente de Cartagena, asociaciones de buzos de aquí de Almería, participaron hasta las Fuerzas Armadas”, señala. “Algunas personas eran buzos que venían a nivel particular, pero luego me dijeron que eran militares. Una convocatoria que yo pensaba que no iban a ir nadie y digo “bueno, un fracasillo, tampoco pasa nada” y fue un éxito total”.

Una urgencia médica

Jesús llevaba una vida muy tranquila. Cada día abría su administración y vendía ilusión y esperanza a quienes se acercarán hasta allí: celebraba feliz los premios con los agraciados. Pero, como recuerda en COPE, en octubre de este año la vida le dio un susto.

“Ingresé en el hospital universitario de Torrecárdenas con un fuerte olor de pecho, y bueno, como la suerte siempre la tengo de mi mano, cuando yo entré estaban trabajando la doctora Soraya y el doctor José Aparicio, que fueron los que me atendieron, me hicieron muchas pruebas, me hicieron un cateterismo y decidieron que lo ideal era trasladarnos a Granada y hacerme un triple bypass”, explica a Expósito.

Fueron mis ángeles de la guarda, me hicieron una operación genial y la prueba es que hoy estoy bien" Jesús Ibáñez Lotero de 'La Trece' en Almería

Así, ingresó en el hospital Virgen de las Nieves de Granada muy enfermo. Necesitaba pasar por el quirófano urgentemente, pero su estancia, gracias a los médicos y el personal del centro, ha sido muy cómoda, como él mismo apunta. “Me encontré con un equipo fabuloso, yo les digo que esta gente fue mis ángeles de la guarda aquí en la tierra, porque me hicieron una operación genial y la prueba es que hoy, que ha pasado dos meses escasos, me encuentro bastante bien”.

Lo que les entrega a los médicos

Desde entonces, Jesús no ha parado de agradecer a sus “ángeles de la guarda” que le salvaran la vida. “Están hechos de otra pasta, la sensibilidad con la que a mí me han tratado, el factor humano con el que tratan a la gente, eso no se aprende en la universidad”, añade el lotero que, insiste, “son personas como nosotros, como lo de la gente de la calle, pero que están dedicados a nosotros”.

JUNTA DE ANDALUCÍA El lotero Jesús Ibáñez regala 20 décimos de lotería a los sanitarios que le salvaron la vida

Este año, Jesús no se encuentra con muchas fuerzas para preparar su tradicional yincana de lotería, los médicos le han mandado reposo y que no se altere. Por eso, ha decidido repartir los décimos y cumplir con el ritual de otra forma. “En la UCI se me ocurrió que los sobrecillos rojos de 'La Trece' tienen que, de alguna manera, salir esta Navidad a la luz y allí mismo me vino a la cabeza que qué mejor que dárselo con la unidad de cardiología del hospital de Torrecárdenas y a la unidad de cirugía cardíaca del hospital Virgen de las Nieves junto con la gente que me había visto a mí, como enfermeras y auxiliares”, concluye.

Así, en total ha regalado 40 décimos de su administración. 20 para un hospital y los otros 20 para el otro centro; ambos servicios de cardiología han sido decisivos en su recuperación.