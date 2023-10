Carlos Herrera lanza un mensaje claro por lo que ha hecho RTVE con Álvaro Prieto: "Núremberg"

Las peores noticias se confirmaban este lunes cuando un cámara de Televisión Española encontraba el cadáver de Álvaro Prieto entre los vagones de un tren. Precisamente, ese momento televisivo, ha generado una gran oleada de indignación, ya que las imágenes de parte del cuerpo se emitieron en directo. Jaime Cantizano, presentador del programa, tuvo que pedir disculpas y Carlos Herrera ha querido mandar un claro mensaje al respecto. Escúchalo aquí:

Audio





"Un Núremberg televisivo"

Carlos Herrera, tal y como se puede escuchar en el audio anterior, ha querido dejar muy clara su opinión por el papel jugado por RTVE en el descubrimiento del cadáver de Álvaro Prieto: "Vamos a ver, un cámara está rodando por allí y en ese momento encuentra aquello", ha resumido un Herrera al que se le ha escuchado visiblemente indignado.

"En ese momento", ha continuado Herrera, "ese tren se va. Y cuando entra en el directo el cámara y este reportero, el tren vuelve. Y es entonces cuando están allí y se ve", ha terminado por detallar tras haber comprobado él mismo cómo se dio la polémica secuencia televisiva del programa Mañaneros presentado por Cantizano.

Lo que sin duda es fundamental para el periodista de COPE es que "estaban en directo, es decir, no van buscando esa imagen. Esa imagen se la encuentra la cámara en directo, no va buscando necesariamente el morbo", sentencia el director de Herrera en COPE. Bajo el punto de vista de Carlos, entiende "que se pidan disculpas y les honra, pero no es para hacer de esto, creo yo, un Núremberg televisivo", mensaje final con el que termina por defender a los compañeros de RTVE que se han visto envueltos en la polémica.

RTVE, señalada por la emisión de imágenes de Álvaro Prieto

Tal y como se explica en el audio, el programa Mañaneros de La 1 ha sido uno de los protagonistas involuntarios de la investigación tras la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto. En unas imágenes que ya han sido borradas por el programa de sus redes sociales y demás entornos digitales, se podía ver a un reportero del programa afirmar lo siguiente:

"Estamos situados al lado de la vía del tren. Acaba de pasar un tren, hemos visto una imagen que... podría tratarse... no sé cómo contar esto. Perdonadme un segundo", casi sin aire, el reportero terminaba por explicar que habían grabado lo que parecía ser el cuerpo de una persona entre dos vagones de tren.

En ese momento, el cámara hacía zoom y se veían las imágenes de unos pies atrapados en un tren en movimiento. Se cortó la conexión y se volvió al plató donde Jaime Cantizano, estaba de piedra por lo visto. Era demasiado tarde, ya que las imágenes del cuerpo que terminaría por confirmarse como del de Prieto, ya se habían emitido en directo para toda España.

A raíz de esto, Cantizano, en representación del programa, acabó por pedir disculpas:

El programa se ha expresado en los siguientes términos: "Pedimos disculpas por las imágenes que hemos ofrecido en directo en el programa Mañaneros de La 1. Imágenes que no deberían haberse emitido nunca y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto", tal y como figura en las redes sociales del programa.

Nuevo encontronazo en el Gobierno por el lío con RTVE

Sumar ha sido el partido que, aun en el Gobierno, ha reclamado a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que dé explicaciones sobre la emisión en directo en un programa matinal del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años encontrado entre dos vagones de un tren en las inmediaciones de una estación en Sevilla.

Se trata de una pregunta registrada en el Congreso en la que el grupo que lidera Yolanda Díaz pide a Sánchez que responda por escrito si la corporación "tenía conocimiento previo del tipo de imágenes que se iban a retransmitir en directo durante el programa Mañaneros de La 1", si fueron emitidas "con el consentimiento" de RTVE o qué medidas se adoptarán, entre otras cuestiones.

Sumar denuncia en su escrito que "cada vez más franjas horarias de RTVE se están dedicando a emitir programación elaborada por productoras privadas", una circunstancia que, argumenta, es "duramente criticada por algunos sindicatos y por los mismos profesionales del ente", lo que va "en detrimento" de la calidad y rigor informativo.

"¿Puede asegurar la presidenta interina de la Corporación que esta semi privatización de la programación de RTVE no va en detrimento de la calidad y del rigor como ha demostrado de manera dolorosamente trágica la emisión de las imágenes del joven fallecido?", pregunta a Sánchez.

Las teorías en redes sociales complican la investigación

Las redes en este tipo de casos suelen terminar por complicar el trabajo de quienes deben esclarecer lo ocurrido. Tal y como le ha explicado María José Navarro a Carlos Herrera, se han podido escuchar teorías muy diversas, se han visto imágenes, supuestos testigos, mensajes de WhatsApp, especulaciones a las que no se le deben dar "ni un segundo", tal y como ha explicado Navarro.

Lo cierto y verdad es que existe un primer informe forense en el que se dice que Álvaro Prieto murió electrocutado. A partir de ahí, lo prudente es esperar a ver qué ocurre con la investigación e ir contándolo sin precipitarse.