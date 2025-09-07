Carlos Verona: "Espero que se tomen medidas y las manifestaciones no pacíficas se repriman con fuerza"

Carlos Verona, ciclista español del Lidl-Trek, era uno de los más de 40 corredores que formaban parte de la escapada de la 15ª etapa de la Vuelta a España. El madrileño es uno de los pesos pesados del pelotón y estaba muy cerca de Javi Romo y Planckaert cuando se han ido al suelo por culpa de un manifestante pro Palestina.

El hombre se encontraba agazapado detrás de unos arbustos y al ir a cruzarse por delante del pelotón se fue al suelo. Los ciclistas miraron para atrás y acabaron también cayéndose. Carlos Verona, preguntado por Quique Iglesias, ha sido muy claro con lo ocurrido a 40 kilómetros de meta.

"Al final es una pena que haya gente que no entienda que realmente la violencia no se puede condenar con violencia y es una pena. Espero que se tomen medidas y que las manifestaciones que no son pacíficas se repriman con fuerza porque hay muchas cosas en juego y según cómo pueden ser la vida del manifestante o de un ciclista. La gente no es consciente y espero que se tomen medidas", aseguró tajante.