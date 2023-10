Miguel Lago denuncia en el programa de Sonsoles Ónega lo que le hicieron a Álvaro Prieto: "Cinismo"

Este lunes, nuestro país recibía una noticia que conmocionaba a toda la sociedad. El cuerpo sin vida del joven cordobés Álvaro Prieto era localizado entre dos vagones de un tren de cercanías cuando el convoy se movía por una vía de la estación de tren de Santa Justa (Sevilla). Hay una investigación abierta y Renfe asegura que va a colaborar.

Esta noticia fue difundida en los distintos medios de comunicación nacionales. Todos trataban de responder las incógnitas que rodean el caso. El programa de televisión 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, fue uno de ellos.









En un momento dado y en pleno debate entre los colaboradores de qué podría haber ocurrido, esto fue lo que dijo Miguel Lago. Escucha su contundente opinión sobre la actitud de los trabajadores de la estación de tren en el audio que tienes disponible a continuación.

"¿En qué punto estamos como sociedad en el que hay en una estación como Sevilla, en este caso un chaval blanco, guapo, bien vestido y no hay ningún trabajador que le eche una mano? A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era en la que vivimos del cinismo ya no nos ayudamos los unos a los otros", reflexiona Lago en el discurso que puedes escuchar en el audio anterior.

Instantes después, el colaborador televisivo matizaba sus palabras indicando que "no por ser guapo y joven merece más o menos ayuda".

Herrera, sobre la actuación de RTVE en el hallazgo del cadáver: "La cámara no va buscando necesariamente el morbo"

Carlos Herrera también ha querido pronunciarse sobre el fallecimiento de Álvaro Prieto y las circunstancias en las que se produjo el hallazgo del cuerpo. El comunicador ha querido dejar clara su postura sobre la actuación de RTVE en el descubrimiento del cadáver.

"Vamos a ver, un cámara está rodando por allí y en ese momento encuentra aquello", comienza su discurso.

Añade que "en ese momento, ese tren se va. Y cuando entra en el directo el cámara y este reportero, el tren vuelve. Y es entonces cuando están allí y se ve". Escucha aquí las palabras completas de Herrera al respecto.

El director de 'Herrera en COPE' indica, además, que "estaban en directo, es decir, no van buscando esa imagen. Esa imagen se la encuentra la cámara en directo, no va buscando necesariamente el morbo".

Por último, el comunicador concluye su reflexión asegurando que el hecho de que RTVE pida disculpas "les honra, pero no es para hacer de esto, creo yo, un Núremberg televisivo".

Así se expresó el programa 'Mañaneros' de TVE. "Pedimos disculpas por las imágenes que hemos ofrecido en directo. Imágenes que no deberían haberse emitido nunca y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto".

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', analizó también este lunes la situación en Israel, así como el panorama político actual en España. Herrera destaca que Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, todavía no ha puesto fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez a pesar de que ya hace trece días desde que fue designado candidato por el Rey.

La sentencia de los ERE nunca debió ser admitida a trámite porque todos los procesados tuvieron un juicio justo. Es una treta para poner, una vez más, el TC al servicio del PSOE.

Escucha aquí el monólogo completo del comunicador en el vídeo que tienes aquí disponible.