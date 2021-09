Los vaticanistas analizan con Herrera su entrevista al Papa: "Destaco su preocupación por el futuro de Europa"

Tras hacer historia, toca el análisis. Por ello, una vez emitida la primera entrevista que el Papa Francisco concede a una radio española, los ‘vaticanistas’ José Luis Restán (director editorial de Ábside Media), Valentina Alazraki (periodista y corresponsal en el Vaticano) y Javier Martínez- Brocal (director de la agencia de noticias ‘Roma Reports’) han analizado los pormenores de la charla entre Carlos Herrera y el Santo Padre en la Casa Santa Marta del Vaticano.

Para Restán, lo más llamativo de la conversación ha sido la importancia que le ha concedido Su Santidad al futuro de Europa: “Para ser el primer Papa en muchos siglos que no es europeo, muestra la preocupación por el futuro de Europa que, si no se perfecciona en su camino de unidad, se va a disolver, y la posibilidad de que en función de ello tengamos al Papa Francisco en Santiago de Compostela”, ha comentado.

Para Valentina Alazraki, se ha tratado de una entrevista “muy jugosa en la que ha salido el estadista, el pastor, el ser humano… Este hombre cuyo afán principal es dialogar con todos y tender puentes”. Línea en la que ha ido Martínez-Brocal, quien reconoce el interés que ha generado la charla con el comunicador mejor valorado de la radio española: “Dentro de veinte años, cuando la gente quiera saber quién era el Papa Francisco, que escuche esta entrevista. Yo me quedo con la frase “las ideologías impiden la reconciliación”.

Herrera cuestionaba a los tres expertos en información vaticana por los mensajes más relevantes que ha dejado en la entrevista. Para la veterana corresponsal, “seguramente el de su salud, que nunca se le ocurrió renunciar. Todo el mundo estuvo con eso tras su operación”.

También le ha llamado la atención a Alazraki su posición sobre Afganistán, y, más concretamente, la manera en la que aclara los roles dentro del Vaticano: “No es tan obvio porque cuando le preguntan por Afganistán dice que cree que la Secretaría de Estado hace lo que tiene que hacer. Yo soy pastor, yo invito a mi gente a orar y ayunar, pero tengo a un secretario de estado a la oficina de relación con los estados que él piensa que lo hace muy bien. Luego te da su opinión como jefe de Estado”, explica la periodista.

Llamativa ha sido también, para la corresponsal, cómo se ha tomado el Santo Padre las especulaciones sobre su renuncia, y al que “nunca se le pasó por la cabeza: “Él se enteró de todo el quilombo que hubo sobre la renuncia por Eva (corresponsal de COPE en el Vaticano e Italia). Entonces eso significa que él dice que me dan un boletín con las principales noticias, pero en las principales noticias no había el revuelo sobre su supuesta renuncia. Te deja ver entrelineas que lo que le llega no es forzosamente lo que nosotros consideramos noticia”, asegura.

Por su parte José Luis Restán no ha querido pasar por alto su respuesta ante el camino sinodal emprendido por Alemania, y que es uno de los asuntos eclesiales más calientes en la actualidad: “El Papa no entra en profundidad, pero dice que no se pondría demasiado trágico. Toda la entrevista tiene como hilo de fondo la tranquilidad en la perspectiva de que la iglesia lleva veinte siglos, que los papas se van sucediendo, que a Francisco le ha tocado este momento histórico, y que siempre esa dinámica de continuidad y renovación que algunos aspectos puede resultar más comprensible, otras con mayor fricción… pero la iglesia tiene un fondo de continuidad que al final viene de quien la sostiene, y en la mente del papa es clarísimo”.

A raíz de la situación que vive la Iglesia alemana, el director editorial de Ábside Media ha añadido que se habló “demasiado poco” de la carta que escribió al Pueblo de Dios que camina en el país europeo: “En ella hay claves preciosas para entender todas las pistas que está dando el Papa sobre la verdadera reforma de la Iglesia, y que no es la que muchos medios plantean”, reflexiona Restán.

Martínez-Brocal ha reivindicado la actitud del Papa a la hora de responder a todas las cuestiones planteadas por Herrera, y vincula el gusto de Francisco por jugar de portero en su juventud con su forma de ser: “El portero es una posición delicada porque mira a todo el equipo, necesitas ser ágil, tener instinto… Y esto es el Papa Francisco por cómo gobierna la Iglesia desde la portería, con visión de conjunto. El Papa ve que no tiene a veces un buen equipo o no le escuchan, pero en la entrevista se le ve disfrutado de esta partida. Me gusta mucho la alegría y la serenidad que transmite a la hora de afrontar cuestiones muy delicadas. Dice que espera que Becciu sea inocente pero que decida la justicia, sobre la pederastia dice que está yendo mejor pero espera que se continúe trabajando….”





La pederastia es otro de los asuntos más destacados de la entrevista, y que ha analizado José Luis Restán apuntando que ha realizado “una descripción realista”, ya que hizo referencia “a las estadísticas en su discurso de febrero de (2019) para visualizar que la tragedia de la pederastia es de dimensión mundial”.

A juicio de Restán, “a veces hay una reducción perversa de equiparar pederastia con la Iglesia. Esas estadísticas demuestran que no son verdad. También en España es ridículo pensar que el problema de la pederastia es el problema de la Iglesia, pero sí hay un problema real y doloroso de la pederastia en la Iglesia, y desde Juan Pablo II, Benedicto XVI después y Francisco que ha pisado el acelerador, se intenta responder. El Papa no puede decir que no va a haber pederastia en la Iglesia, porque eso sería mentir y porque la posibilidad del pecado y el demonio está ahí…”

Una de las grandes preguntas que siempre planteamos cuando hablamos del Sucesor de Pedro, es si visitará España. Carlos Herrera le ha preguntado por ello, y en su respuesta deja abierta esa posibilidad de acudir a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo Xacobeo. Para Restán, tratando de “no confundir mis deseos con la realidad”, cree que “el Papa lo está considerando”.

Durante la tertulia con los expertos vaticanos en ‘Herrera en COPE’, el comunicador planteaba las principales diferencias que existen entre los tres últimos papas (Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco). Ha sido Valentina Alazkari, en su condición de veterana corresponsal en el Vaticano (47 años), quien ha tomado la palabra.





“Juan Pablo II era un filósofo, un pastor, un estadista, un gran ser humano. Había una combinación del rol del papado y del papado humano. Juan Pablo II integró el papado con un componente humano muy fuerte, porque compartió todos sus momentos buenos o malos. A la gente le llegaba. Si le ves frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén pidiendo perdón a los judíos en un papelito, ese gesto la gente lo entiende. Es el don de síntesis de, en un gesto, decirlo todo”.

En cuanto a Benedicto XVI, la corresponsal opina que fue un gran teólogo sin apenas experiencia pastoral: “Lo poco que he aprendido estos años es que cada Papa lleva al Pontificado lo que fue antes. Juan Pablo II fue obrero, pastor, iba con chicos y chicas a las excursiones, hacía deporte… Benedicto XVI se dedicó a estudiar, a tratar de comprender y haciendo esfuerzos enormes para volverse con un don de gentes mayor. Francisco fue el huracán, un hombre que viene de las periferias, que iba a pie, viene en autobús, en metro, trataba de estar con los presos, rescatar a los jóvenes a través del deporte o la cultura. Siento que se ha bajado del pedestal. Si Juan Pablo II era el Papa humano, Francisco es el párroco universal. Ha dejado un poco lo del Papa, el estar por encima de nosotros, lo cual a mucha gente le gusta y a otros no porque sienten que se ha perdido algo esa distancia. Pero es el Papa que piensa en los demás, en los últimos y marginados y el que abre un nuevo mercado.