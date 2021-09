El Papa admite contactos para ayudar a afganos: "El cardenal Parolin está ayudando o al menos ofreciéndose"

Afganistán ha centrado buena parte de la actualidad de este último mes tras la caída de Kabul a manos de los talibanes y la apresurada retirada de las potencias occidentales de este territorio. Un asunto que Su Santidad sigue de cerca y sobre el que ha opinado en la histórica conversación que ha mantenido con Carlos Herrera y que se ha emitido este miércoles en el programa 'Herrera en COPE'.

"¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar que no haya represalias contra la población?", le ha planteado el comunicador en una entrevista exclusiva que ha tenido lugar desde Santa Marta, la residencia del Santo Padre en Roma. "Sí, de hecho estoy seguro de que la Secretaría de Estado lo está haciendo porque el nivel diplomático del Secretario de Estado es muy alto y el de su equipo, también el de Relaciones con las Naciones. Realmente el cardenal Parolin es el mejor diplomático que he conocido. Diplomático que suma, no de esos que restan, que siempre busca, un hombre de acuerdo. Estoy seguro que está ayudando o al menos ofreciéndose", le respondía el Santo Padre.

Es verdad, ha señalado el Papa, que "vivimos en un mundo de guerras, pero esto es algo muy especial, tiene otro significado".

Por eso ha afirmado, "voy a tratar de pedir lo que pide siempre la Iglesia en los momentos de mayor dificultad y de crisis: más oración y ayuno. Oración, penitencia y ayuno", ha insistido.

LA SALIDA DE AFGANISTÁN

"Respecto al hecho de 20 años de ocupación y después se deja, yo recordé otros hechos históricos", ha añadido el Pontífice. "Pero me tocó una cosa que dijo la canciller (Angela) Merkel, que es una de las grandes figuras de la política mundial, en Moscú, del pasado 20 [de agosto] . Traduzco -espero que la traducción sea correcta- 'es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos'. Lapidaria. Creo que esto dice mucho, que cada uno lo interprete. Pero ahí me sentí con una sabiduría delante de esto que dijo esta mujer", ha señalado.

¿DEJARLES A SU SUERTE?

"El hecho de que Occidente renuncie, fundamentalmente la coalición que encabeza EE.UU. y la propia UE... ¿al Santo Padre le desalienta o cree que es el camino adecuado? ¿Hay que dejarles a su suerte?", le ha plateado Carlos Herrera. "Son tres cosas distintas", ha respondido el Santo Padre. "El hecho de renunciar es lícito. El eco que tiene en mí es otra cosa".

En su opinión, "el modo de cómo renunciar, el modo en cómo se negocia una salida, por lo que se ve, aquí no se tuvieron en cuenta --parece, no quiero juzgar--, todas las eventualidades. No sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo. Y esto de la señora Merkel creo que subraya", ha concluido sobre este asunto.

El Santo Padre ha comentado además con Herrera, entre otros asuntos, la situación de la Iglesia en el mundo, cómo le ha afectado el coronavirus, y ha aprovechado para relatar qué espera de su próximo viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia, donde, entre otras cosas, presidirá la Santa Misa de Clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional.