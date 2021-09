El Papa Francisco abre la puerta a un posible viaje a Santiago: "Prometí pensarlo"

Carlos Herrera ha entrevistado al Papa Francisco en un programa especial en el que se han abordado todos los temas que resultan de interés a los fieles del mundo y más concretamente de nuestro país. Así ha sido como el Santo Padre ha recordado la promesa que le realizó al presidente de la Xunta de Galicia sobre un posible viaje a nuestras fronteras aprovechando el Año Santo Xacobeo.

Herrera le ha preguntado por eso y por qué planes de viajes manejan desde la Santa Sede para los próximos años de Pontificado. Francisco ha abierto la puerta en la entrevista en 'Herrera en COPE' a una posible presencia del Papa en España, en concreto en tierras gallegas.

La promesa de Francisco sobre Santiago y la unidad europea

"Yo le quiero preguntar por los lugares a donde puede ir el Papa siempre que su salud y su buen aspecto le permitan", ha inquirido Herrera al Papa Francisco, planteando entre las posibles opciones una visita a Santiago de Compostela "aprovechando el Año Santo Xacobeo".

El Papa Francisco ha reconocido que, efectivamente, "al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto", tras lo que ha indicado: "No lo saqué de una eventual agenda", dejando la puerta abierta a una visita a la ciudad gallega en nuestro país.

Carlos Herrera ha querido recordar, además, en su entrevista con el Papa que el "próximo año se van a cumplir cuarenta años del discurso de san Juan Pablo II sobre la identidad europea", un asunto sobre el que Francisco ha hablado con profundidad. "Para mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. O Europa continúa perfeccionando y mejorando en la Unión Europea, o se desintegra. La UE es una visión de hombres grandes —Schumann, Adenauer...— que la vieron", ha recalcado el Santo Padre.

Y es que al hilo del recuerdo de Herrera sobre el discurso de san Juan Pablo II, Francisco ha destacado que él mismo pronunció "seis discursos sobre la unidad de Europa. Dos en Estrasburgo, uno cuando me dieron el Premio Carlo Magno", recordaba Francisco en línea con la efeméride que se cumplirá sobre las palabras de su predecesor polaco. Para Francisco, la situación en Europa es algo de lo que estar pendiente y ha recomendado el "discurso que dijo el alcalde de Aquisgrán", en una visita que él mismo hizo a la ciudad: "Lo recomiendo porque es una maravilla de criticidad sobre el problema de la UE".

"Uno de los momentos más felices que tuve fue en uno de los discursos, cuando vinieron todos —o jefes de Estado o jefes de gobierno— de la UE. No faltaba ninguno y nos sacamos una foto en la Capilla Sixtina. Esto no me lo olvido. No podemos ir atrás", ha pedido el Sumo Pontífice. "Fue un momento de crisis y reaccionó bien la UE ante la crisis. Pese a las discusiones, reaccionó bien. Tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia. Es un legado y es una tarea", ha querido destacar Francisco sobre la importancia de Europa y la unidad de los países que la componen.

Las prioridades del Papa en Europa

Aun así, Herrera ha querido ser más directo con la pregunta y le ha planteado al Papa "cuándo vendrá a España", asumiendo que de no hacer la pregunta, se le reprochará al comunicador "cómo no le has preguntado al Santo Padre". Además, Herrera se ha atrevido a "sugerirle que Su Santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?", ha preguntado.

"Mucha. Mucha", ha reconocido Francisco, pero ha querido explicar qué plan se ha trazado desde el Vaticano en relación a los viajes por Europa que planea el Papa. "Mi opción hasta ahora de viaje a Europa son los países chicos. Primero fue Albania y luego todos los países eran pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta. Quise tomar esa opción: primero a los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro", ha explicado.

"Al Camino de Europa", ha replicado Herrera, tras lo que Francisco ha repetido: "Al Camino de Europa. Una Europa. Pero eso está por decidir todavía", ha comentado el Santo Padre en la entrevista concedida a 'Herrera en COPE' desde Roma.

