Es oficial: el Banco de España confirma que las hipotecas este 2026 van a ser más caras y "los tipos no estaban tan altos desde abril del año pasado"

No corren buenos tiempos para quienes buscan una hipoteca. La banca ha comenzado a aplicar en la práctica su advertencia de que los préstamos para vivienda iban a ser más caros este año. Según ha explicado la periodista Pilar García de la Granja en la sección ‘Economía de bolsillo’ del programa 'Herrera en COPE', los últimos datos del Banco de España correspondientes a febrero muestran que los nuevos préstamos se concedieron a un tipo medio del 2,75%, el nivel más alto desde abril del año pasado.

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Un cambio de estrategia

Este encarecimiento materializa un cambio de estrategia en el sector, que ha puesto fin a la guerra de precios de los últimos años. Como ha detallado García de la Granja, el objetivo de las entidades es doble: por un lado, subir los márgenes de beneficio y, por otro, conceder hipotecas solo a quienes tienen la seguridad de que “las van a pagar”. Esta situación, ha añadido, supondrá “un problema adicional para cientos de personas que tienen salarios bajos”.

Pese a este endurecimiento de las condiciones, los bancos españoles de momento no han detectado una menor demanda, sino una “moderación en el crecimiento de las peticiones”, en palabras de la experta. Entre enero y febrero, las entidades aprobaron crédito por valor de 5.120 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra contrasta con el repunte del 22% que se registró hace justo doce meses, lo que evidencia la desaceleración actual.

El precio de la vivienda no frena

Gran parte de este incremento en el volumen de crédito se explica por el disparo de los precios de la vivienda. Según los datos aportados por Pilar García de la Granja, el precio medio del metro cuadrado en España ha pasado de los 1.720 euros de media en 2020 a los 2.800 euros en febrero de este año. En ciudades como Madrid, San Sebastián y Barcelona, el metro cuadrado ya supera “con claridad los 4.000 euros”.

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Esta tendencia es confirmada por el último informe de la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa, que sitúa el encarecimiento de la vivienda en un 14,3% en el primer trimestre del año, rozando los 2.000 euros por metro cuadrado. Con esta subida, el valor de los pisos nuevos y usados en España está ya solo un 4,5% por debajo de los máximos históricos de 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

La encrucijada de la inflación y el euríbor

El encarecimiento se enmarca en un contexto económico complejo, marcado por la inestabilidad geopolítica y la guerra en Oriente Medio. Este escenario ha provocado un repunte del euríbor a 12 meses, el indicador de referencia para la mayoría de hipotecas variables, que ha registrado su primera subida en dos años. Esta situación, según los expertos, anticipa un mayor encarecimiento de los préstamos hipotecarios y una posible pérdida de poder adquisitivo para los hogares.

Esta coyuntura plantea una doble lectura en el mercado. Por un lado, como explica Susana de la Riva, portavoz de Tinsa, “esta subida de la inflación y el incremento del coste hipotecario podría, de alguna manera, frenar la demanda”. Sin embargo, De la Riva señala un efecto que podría impulsar aún más los precios: “La vivienda siempre ha sido un bien refugio ante episodios inflacionistas, con lo cual, desde el punto de vista más puramente financiero, podemos encontrar también un mayor interés por la inversión en vivienda”.

Esta subida de la inflación y el incremento del coste hipotecario podría, de alguna manera, frenar la demanda" Susana de la Riva Portavoz de Tinsa

Para ilustrar el impacto real de esta situación, García de la Granja ha expuesto un ejemplo práctico. Para una hipoteca de un piso de 150 metros cuadrados con un coste de 187.000 euros a 25 años, la cuota mensual puede oscilar entre 750 y 900 euros. A esto hay que sumar ahorros adicionales de entre un 10% y un 12% para gastos. Al final de la vida del préstamo, los intereses totales pueden superar los 90.000 euros.